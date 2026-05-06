Zmrazili im aj bankové účty: V Maďarsku začalo veľké vyšetrovanie firiem napojených na Orbána

Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zákazkách počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo sprenevery a prania špinavých peňazí, pričom ide o prvý takýto krok od aprílových volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovej vlády.
Polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie voči „neznámemu páchateľovi“ a zahŕňa aj transakcie spojené s organizátorom množstva podujatí. „V rámci prípadu boli zaistené finančné prostriedky a zmrazené bankové účty,“ uviedli úrady s tým, že paralelne prebieha aj ďalšie vyšetrovanie pre podozrenia z predražených kontraktov.
Vraj nemajú čo skrývať
Do centra pozornosti sa dostal podnikateľ Gyula Balasy, označovaný médiami za „propagandistického kráľa“ Orbánovej éry. Ten potvrdil zmrazenie účtov a ponúkol štátu prevzatie svojich firiem. „Nemám čo skrývať,“ uviedol s tým, že aktivity spoločností by mali prejsť pod verejný sektor.
Nastupujúci premiér Péter Magyar, ktorý sa ujme funkcie tento víkend, označil vývoj za signál oslabenia doterajšieho systému. „Systém Viktora Orbána sa môže zrútiť oveľa rýchlejšie, než si ktokoľvek myslí,“ povedal. Zároveň však zdôraznil potrebu vyvodenia zodpovednosti: „Krokodílie slzy môžu tiecť, ľútosť sa môže predstierať, ale pre tých, ktorí okrádajú maďarský ľud, neexistuje odpustenie.“
Magyar bezprostredne po volebnom víťazstve vyzval úrady, aby zabránili odlevu kapitálu spojeného s bývalou vládou, a prisľúbil rozsiahly boj proti korupcii. Maďarsko sa dlhodobo radí medzi najhoršie hodnotené krajiny Európskej únie (EÚ) v oblasti vnímania korupcie.
