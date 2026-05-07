Slováci prišli o deň voľna: Ak by sme zajtra ostali doma, pre ekonomiku by to bolo lepšie, tvrdí opozícia

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Ide o jeden z najvýznamnejších dní v histórii celého sveta, no podľa našej vlády by ľudia ani v tento deň nemali byť doma a oddychovať

V Slovenskej republike (SR) bol od júna roku 1996 Deň víťazstva nad fašizmom dňom pracovného pokoja. V septembri 2025 poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v rámci konsolidačného balíka zrušenie dňa pracovného pokoja na 8. mája na rok 2026. V tomto roku to je teda bežný pracovný deň, ale formálne ostane štátnym sviatkom.

Druhá svetová vojna sa v Európe skončila práve 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom. Ide teda o jeden z najvýznamnejších dní v histórii celého sveta, no podľa našej vlády by ľudia ani v tento deň nemali byť doma a oddychovať.

Akt kapitulácie Nemecka sa konal 8. mája 1945 v Berlíne o 23.01 h. V Sovietskom zväze bolo však vzhľadom na časový posun už po polnoci, a preto za Deň víťazstva vyhlásili 9. máj. V bývalom Československu, v období socializmu, sa víťazstvo nad fašizmom pripomínalo 9. mája ako Deň oslobodenia Československa Sovietskou armádou.

Konsolidačné opatrenie

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ale ponechanie sviatku na 8. mája a 15. septembra, sa ako konsolidačné opatrenie takmer neprejaví a, naopak, zaťaží firmy a zamestnancov. Zhodli sa na tom opozičná strana SaS a hnutie PS. Podľa opozičných poslancov vznikol chaos, v ktorom časť firiem a inštitúcií nariadila zamestnancom dovolenky, iné ich nechávajú doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa a ďalšie štandardne fungujú len so stopercentným príplatkom k mzde.

Foto: SITA (Úrad vlády SR)

„Nemocnice nechávajú v tento deň pracovať len nevyhnutný počet zamestnancov, a preto dochádza k rušeniu a prekladaniu termínov už plánovaných zákrokov na tento deň. Štátne inštitúcie, napríklad aj Národná rada, tiež radšej nechajú významné percento svojich zamestnancov doma, ako by im mali platiť 100 % príplatky. Pretože buď mnohé z týchto spomenutých inštitúcií alebo firiem si zrátali, že na to nemajú, alebo im vyšlo, že ich to skrátka vyjde viac, a preto radšej nechajú svojich zamestnancov doma,“ povedala poslankyňa za PS Simona Petrík.

Poslanec Štefan Kišš (PS) odhadol prínos zrušenia voľna na 8. máj na približne 15 miliónov eur, čo je podľa neho iba desatina pôvodne odhadovaného príspevku do ekonomiky Slovenska. „Rušenie dní pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov bolo pôvodne konsolidačné opatrenie, ktoré má pomôcť ekonomike,“ uviedol Kišš.

Namiesto úspory je chaos

Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková dodala, že napriek upozorneniam štát problém nevyriešil, len ho preniesol na občanov. „Toto nie je systémové riešenie. To je presunutie problému štátu na rodiny, školy a zamestnávateľov. Namiesto úspory tu bude ešte väčší chaos, viac byrokracie a ďalšie náklady. A vláda sa tvári, že konsoliduje,“ doplnila.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Petrík pripomenula, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vydalo usmernenie, podľa ktorého môžu rodičia na tento deň čerpať ošetrovné, pokiaľ škola ich dieťaťa nebude vyučovať. „Pre rodiča to znamená v prvom rade nižší príjem, pretože OČR sa vypláca len v objeme 55 % mzdy zamestnanca. A po druhé, vypláca ho Sociálna poisťovňa. To je tá Sociálna poisťovňa, ktorá je už teraz v trojmiliardovej strate,“ dodala poslankyňa.

Ministerstvo práce zodpovednosť za aktuálny legislatívny stav odmietlo. Rezort pripomenul, že tento stav nastal schválením balíka zákonov známeho ako lex konsolidácia z dielne ministerstva financií. „Ak by sa tento stav mal zmeniť, tak cez novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorý je v gescii ministerstva kultúry, a nie cez novelu Zákonníka práce,“ reagoval rezort práce na kritiku opozície.

