Putin je paranoidný: Padlo finálne rozhodnutie, v Moskve bude 9. mája nedostupný internet a SMS služby

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Moskvu čakajú výpadky mobilného internetu.

Ruské ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií informovalo, že 9. mája bude v Moskve dočasne vypnutý mobilný internet i SMS služby. S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra AP, píše TASR.

Obmedzenia sa budú týkať aj webových stránok na tzv. bielom zozname ruskej vlády, čo je skupina štátom schválených online služieb, ktoré sú dostupné aj počas čoraz častejších výpadkov internetového pripojenia v Rusku.

Výpadky sa dotknú desiatok regiónov

Pevné internetové pripojenie a wi-fi siete v domácnostiach by podľa úradov mali zostať funkčné. Obyvatelia Moskvy sa prvýkrát stretli s rozsiahlymi obmedzeniami internetu pred rokom, pred oslavami 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Vtedy bol mobilný internet v niekoľkých okresoch hlavného mesta niekoľko dní prakticky nedostupný.

Nezávislý spravodajský web Meduza, ktorý pôsobí v zahraničí, tento týždeň informoval, že telekomunikační operátori a banka Sberbank upozornili obyvateľov viac ako 40 ruských regiónov – od Kamčatky po Kaliningrad – že ich mobilné internetové služby budú obmedzené z dôvodu osláv Dňa víťazstva. Výpadky sa očakávajú od 5. do 9. mája. Tieto výpadky sa dotknú aj anektovaného Krymského polostrova a Ruskom čiastočne okupovaných oblastí na juhu a východe Ukrajiny: Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti.

Vojenská prehliadka bude bez tankov

V Deň víťazstva – 9. mája – bude na Červenom námestí v Moskve tradičná vojenská prehliadka, ktorá sa tento rok prvýkrát za takmer dve desaťročia uskutoční bez obvyklej prezentácie tankov, rakiet a ďalšej vojenskej techniky.

Ruské úrady ako dôvod uviedli obavy z možných ukrajinských útokov, keďže ukrajinská armáda v poslednom období rozšírila svoje kapacity v oblasti diaľkových dronov a rakiet. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti obvinil Ukrajinu z „teroristickej činnosti“, ktorá viedla k obmedzeniu osláv a sprísneniu bezpečnostných opatrení v Moskve.

