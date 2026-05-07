Štát si všimol problém mliekarov: Takáč im prisľúbil podporu, je potrebné podať žiadosť

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Podpora pre chovateľov dojníc sa zvýši.

Chovateľom dojníc na Slovensku sa v kampani 2026 zvýši výnimočne podpora o 7,7 milióna eur na 35,6 milióna eur. Na jednu dojnicu tak pôjde 352,73 eura.

Uviedol to na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta. V rokoch 2024 a 2025 podpora chovateľov dojníc podľa Takáča dosiahla ročne výšku 27,9 milióna eur.

Takáč hovorí o výnimočnej pomoci

„Toto je výnimočná podpora pre chovateľov dojníc. Verím, že aj táto suma im pomôže zvládnuť ťažkú situáciu (s mliečnou krízou, pozn. TASR). Výkupné ceny kravského mlieka sa znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo sa týka viazanej podpory na kravu s trhovou produkciou mlieka, ide o celkovú sumu v tomto roku na úrovni 35,6 milióna eur. Musím povedať, že ide o tretiu najvyššiu podporu v rámci Európskej únie v priemere na jednu dojnicu,“ priblížil agrominister s tým, že v ČR je podpora na jednu dojnicu 140 eur.

„Poľnohospodári nám aktuálne podávajú jednotné žiadosti v rámci kampane pre rok 2026. Do 15. mája majú termín, to znamená majú ešte deväť dní. Ide o viazanú podporu na kravy s trhovou produkciou mlieka. Máme približne 1350 žiadateľov. Už na jeseň dostanú vo forme preddavkov poľnohospodári finančné prostriedky. Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet teľa. My z PPA skontrolujeme, či poľnohospodári držia zvieratá minimálne dva mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejakej vzorke urobíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze. Vyzývam preto všetkých chovateľov dojníc, aby sa prihlásili o túto podporu,“ doplnil Čepko.

Šumichrast vyzval na podporu slovenských výrobkov

Podľa Šumichrasta majú poľnohospodári záujem o chov dojníc na Slovensku. „Chceme podporovať chovateľov dojníc, chceme udržať produkciu mlieka. Ja by som chcel vyzvať slovenských spotrebiteľov na potravinový lokálpatriotizmus. Keď chceme podporovať dojnice, keď chceme podporovať chovateľov, agrosektor, celú vertikálu, je potrebné, aby slovenský spotrebiteľ siahal na pultoch po slovenských kvalitných mliečnych výrobkoch,“ dodal Šumichrast.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac