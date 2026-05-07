Šéf Ryanairu chce zaviesť nevídaný zákaz: Mnohých to zamrzí, ide podľa neho o veľký problém

Šéf írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary vyzval na zákaz podávania alkoholu v letiskových baroch pred rannými letmi, aby sa predišlo incidentom s opitými a agresívnymi cestujúcimi.V rozhovore, ktorý v stredu zverejnil denník The Times, uviedol, že problém sa zhoršuje a Ryanair musí takmer každý deň odkloniť jedno lietadlo pre nevhodné správanie podnapitých pasažierov.
„Stáva sa to skutočnou výzvou pre všetky letecké spoločnosti,“ povedal O’Leary. „Nerozumiem, prečo niekto podáva alkohol o piatej či šiestej ráno.“ Podľa neho k situácii prispievajú výnimky z licenčných pravidiel, ktoré umožňujú letiskovým prevádzkam predávať alkohol mimo bežných otváracích hodín. O’Leary navrhol, aby sa alkohol na letiskách v ranných hodinách nepodával a v ostatných časoch by platil limit dvoch alkoholických nápojov na osobu, kontrolovaný cez palubné lístky.
Letiská profitujú
Samotná spoločnosť zatiaľ nereagovala na otázku AFP, od koľkej hodiny predáva alkohol na palube svojich letov. Šéf aerolínií dodal, že zodpovednosť nesú najmä letiská, ktoré podľa neho „profitujú“ z predaja alkoholu. Ryanair minulý rok oznámil, že cestujúci, ktorí budú z lietadla vykázaní pre nevhodné správanie, zároveň zaplatia aj pokutu 500 eur. O’Leary pre denník tiež uviedol, že problémom je aj kombinovanie alkoholu a „bieleho prášku do nosa“. „A ženy sú v tom rovnako hrozné ako muži,“ dodal.
