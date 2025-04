Je na neho vydaný medzinárodný zatykač, teraz priletel do Moskvy: Hľadaný vodca sa nachádza v Rusku

Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač v súvislosti s obvineniami z porušenia ústavy Bosny a Hercegoviny (BaH), v pondelok večer uviedol, že sa nachádza v ruskom hlavnom meste Moskva. TASR informuje podľa agentúr AFP a TASS.

„Pricestoval som do Moskvy,“ napísal Dodik, spojenec Kremľa a prezident bosnianskej Republiky srbskej (RS) na platforme X – štyri dni po tom, čo na neho prokuratúra v Sarajeve vydala medzinárodný zatykač a uviedla, že „záležitosť je odteraz v kompetencii Interpolu“.

Príde tam aj 8. mája

Dodik ďalej uviedol, že ako zakaždým, keď príde do ruskej metropoly, navštívi pamätník neznámeho vojaka na počesť ruských obetí druhej svetovej vojny. Zdieľal pritom aj videozáznam, v ktorom vidieť v pozadí Kremeľ. Dodik vo videu chválil ruského prezidenta Vladimira Putina za spôsob, akým vedie svoju krajinu, neuviedol však, či sa s ním stretol.

Zároveň dodal, že opäť zavíta do Moskvy v máji na pozvanie Putina pri príležitosti osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom.

Dodika minulý mesiac odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.

Pohraničná stráž Bosny a Hercegoviny začala minulý týždeň vyšetrovať zákonnosť odchodu Dodika do susedného Srbska napriek zatykaču za to, že sa odmietol dostaviť na výsluch. Dodik v pondelok 24. marca vycestoval do Belehradu na spomienkové podujatie pri príležitosti výročia bombardovania srbského hlavného mesta letectvom NATO, ktoré v roku 1999 ukončilo vojnu v Kosove. Na podujatí sa zúčastnil spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.

Dodik podľa agentúry Reuters potom odcestoval do Izraela, kde sa spolu s viacerými ďalšími krajne pravicovo orientovanými európskymi lídrami zúčastnil na konferencii o antisemitizme.