Fínsky prezident navrhuje EÚ plus-mínus: Krajiny ako Nórsko by boli „in“, problematické ako Slovensko, by boli „out“

Fínsky prezident Alexander Stubb prišiel s návrhom na koncept „EÚ plus-mínus“, ktorý by znamenal väčšiu flexibilitu v rámci Európskej únie. Podľa jeho predstavy by sa krajiny ako Nórsko a Spojené kráľovstvo stali súčasťou tejto flexibilnejšie definovanej Únie, zatiaľ čo problémové štáty ako Slovensko a Maďarsko by zostali mimo.

O tomto návrhu informoval bývalý minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok, ktorý na sociálnej sieti X uviedol, že bez ohľadu na to, ako sa slovenská vláda bude snažiť tieto názory bagatelizovať, takto je dnes Slovensko vnímané v rámci EÚ. „Sme ‚out‘. V európskych médiách nás označujú za proruských a hoci sme formálne členom EÚ, čoraz menej nás vnímajú ako súčasť spoločnej rodiny,“ upozornil Korčok.

Hrozia fatálne dôsledky pre Slovensko

Podľa jeho slov môže mať takéto vnímanie Slovenska fatálne dôsledky, najmä v oblasti bezpečnosti, kde je dôvera, že patríte do spoločnej rodiny, kľúčová. Korčok zároveň predpokladá, že vláda bude tieto výroky zľahčovať a argumentovať tým, že sa Slovensko nechystá vystúpiť z EÚ. Ivan Korčok od vlády, podľa jeho slov, nečaká nič iné ako zľahčovanie takýchto výrokov. „Iste budú mávať potvrdením od Komisie, že sa nechystáme vystúpiť z EÚ, faktom však je, že toto je ďalší dôkaz toho, že nás vláda ťahá preč z EÚ,“ dodal Korčok.

Fínsky prezident A. Stubb hovorí, že na súčasnú situáciu bude nevyhnutnou odpoveďou viac flexibility v podobe „EÚ plus-mínus“ a dodáva, že krajiny ako Nórsko a UK budú „in“ a Slovensko s Maďarskom „out“.https://t.co/O7xBZ3kvu0 🔗⤵️ — Ivan Korcok (@IvanKorcok) March 30, 2025

Expolitik zároveň vyjadril názor, že koniec súčasnej vlády a predčasné voľby sú v záujme Slovenska, pretože aktuálny politický kurz krajinu vzďaľuje od európskych hodnôt a spojencov.