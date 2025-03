Jarná prechádzka sa môže riadne predražiť: Ak odtrhnete túto rastlinu, riskujete pokutu až 33-tisíc eur. Pozrite si prehľad

S príchodom jari sa mnohí ľudia vydávajú do prírody, aby si užili prvé teplé dni a kochali sa kvitnúcou flórou. Niektorí však netušia, že trhanie niektorých rastlín môže byť nielen neekologické, ale aj poriadne drahé. Pokuta za porušenie zákona môže dosiahnuť až 33 193,91 eura.

Ako pravidelne pripomína Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, od 1. júna 2021 je snežienka jarná Galanthus nivalis chránená na celom území Slovenska. To znamená, že je zakázané ju trhať, zbierať, rezať, vykopávať či inak ničiť v prírode. Rovnako sa nesmie prepravovať, predávať ani vymieňať, pokiaľ pochádza z voľnej prírody.

Ak si chcete snežienkami ozdobiť svoju záhradku, musíte si ich zaobstarať od legálneho pestovateľa. Spoločenská hodnota jednej rastliny je 200 eur, no ak ju odtrhnete v oblasti s druhým a vyšším stupňom ochrany, suma sa môže strojnásobiť.

Pozor si dajte aj na poniklec

Poniklec Pulsatilla sp. patrí taktiež medzi chránené druhy a jeho trhanie je zakázané. Táto trváca, chlpatá bylina patrí do čeľade iskerníkovitých a jej nádherné fialové kvety lákajú včely, ktoré si z nich berú prvý jarný nektár. Okrem pokuty by vás však od jej trhania mala odradiť ešte jedna vec – celá rastlina je totiž jedovatá. Obsahuje látku proanemonín, ktorá môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť nepríjemné zápaly.

Dobrou správou je, že medvedí cesnak Allium ursinum nepatrí medzi osobitne chránené rastliny. Môžete ho teda zbierať vo voľnej prírode, no s výnimkou oblastí s vyšším stupňom ochrany (3. až 5. stupeň). To znamená, že napríklad v prírodných rezerváciách, prírodných areáloch a okolo prírodných pamiatok je jeho zber taktiež zakázaný a sankciovaný. Ak sa teda vyhnete spomínaným miestam, nemusíte sa báť, že by vás domáce pesto či iný pokrm z tejto aromatickej a chutnej byliny vyšiel draho.

Aké sankcie vás môžu postihnúť?

Maximálna pokuta uložená v konaní pred orgánom ochrany prírody dosahuje až 9 958,17 eura. V prípade opakovaného priestupku v priebehu dvoch rokov sa suma zdvojnásobí, teda môže dosiahnuť až 19 916,34 eura. Podnikatelia a právnické osoby si musia dať obzvlášť pozor, pretože im za rovnaké konanie hrozí sankcia až do 33 193,91 eura. Ak vás prichytí stráž prírody priamo na mieste, pokuta v blokovom konaní sa pohybuje do 300 eur, u mladistvých do 60 eur.

Pozor si dajte aj na tieto rastliny

Nie až taký známy ako snežienka a medvedí cesnak, no predsa chránený, je aj šafran karpatský Crocus heuffelianus. Ten patrí medzi mimoriadne vzácne a chránené druhy rastlín. Táto nádherná horská kvetina s fialovými kvetmi kvitne od marca do mája, čím sa radí medzi prvé jarné kvety po roztopení snehu. Najčastejšie ju nájdeme na vlhkých lúkach a lesných čistinkách, kde vytvára početné kvitnúce skupiny.

Bleduľa letná Leucojum aestivum je ďalším chráneným druhom, ktorý očarí svojimi jemnými bielymi zvončekovitými kvetmi so zelenými bodkami. Svojím vzhľadom pripomína snežienku, no dorastá do výšky 30 až 90 cm. Na Slovensku sa vyskytuje najmä na vlhkých lúkach, v lužných lesoch a pri riekach.

Ak si nie ste istí, či rastlina, ktorá vás zaujala, nie je zákonom chránená a nenosíte so sebou prenosný herbár, radšej si jarnú prechádzku užite len pozorovaním kvitnúcich rastlín, aby ste sa vyhli zbytočným problémom a vysokým pokutám.