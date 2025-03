Ľudí oberajú o peniaze, sebe papalášsky zvyšujú platy: Slovenskí politici budú opäť zarábať výrazne viac

Slováci zažívajú v posledných mesiacoch neľahké obdobie. Štvrtá vláda Roberta Fica ešte minulý rok prišla s konsolidáciu, pre ktorú zvýšili DPH, ľudia platia takmer všade viac, no našim politikom sa napriek tomu zvýši ich už teraz obrovský plat o stovky eur.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

DPH sa od januára zvýšila z 20 na 23 percent, rodičia dostávajú menší daňový bonus za deti a ceny niektorých potravín či pohonných hmôt sú najvyššie spomedzi okolitých krajín. Uťahovanie opaskov sa napriek tomu netýka politikov, upozorňujú TVNoviny.

Zvyšovanie podľa automatu

Ide o zvyšovanie podľa automatu v zákone, ktorý politici nezastavili. Bratislavský poslanci tak budú zarábať 6 858 eur (navýšenie o 210 eur) a mimobratislavskí dokonca 7 315 eur (navýšenie o 238 eur). Ešte výraznejšie si prilepšia členovia vlády. Premiérovi mesačne na účet cinkne 12 195 eur (navýšenie o 423 eur) a ministrom 9 315 eur (navýšenie o 292 eur).

Najviac sa však môže tešiť prezident Peter Pellegrini. Ten bude po novom mesačne zarábať neuveriteľných 18 288 eur, čo je oproti aktuálnemu stavu viac o 1 128 eur. Prezident tak bude mesačne dostávať viac ako je priemerný ročný plat na Slovensku.

Premiér Robert Fico sa pritom ešte v septembri minulého roka vyjadril, že je pripravený zmraziť platy politikov, no podľa neho ide len „prd do stromovky“. Inými slovami, je to údajne úplne zbytočné. Matovičovci sa, na rozdiel od vlády, rozhodli konať a zákon predložili do parlamentu. Je však nepravdepodobné, že prejde.

Vláda si pritom iba začiatkom minulého roka schválila extrémne zvýšenie svojich platov, a to veľmi rafinovaným spôsobom. Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa od februára 2024 určujú novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, po novom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšili.

Predseda vlády tak teraz poberá paušálnu náhradu vo výške 4,5-násobku, podpredseda vlády získa 3,5-násobok a minister 3,1-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Premiérovi sa tak zvýšil plat o viac ako 4 000 eur. Na spomínané paušálne náhrady sa navyše nevzťahujú dane.