Japonsko pracuje na najrýchlejšom vlaku na svete: Dosiahne rýchlosť neuveriteľných 603,5 kilometra za hodinu

Ilustračná foto: Saruno Hirobano, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Je pravdepodobné, že dosiahne rýchlosť vyššiu ako 603 kilometrov za hodinu.

V nejednej krajine je vlaková doprava efektívnym a rýchlym spôsobom prepravy. Patrí medzi ne aj Japonsko, kde sa v súčasnosti pracuje na tom najrýchlejšom vlaku na svete.

Najrýchlejší vlak na svete

Ako informuje web Euronews, Japonsko v súčasnosti vyvíja najrýchlejší vlak na svete, sériu L0. Ide o systém využívajúci silné elektromagnety, ktorý vyrába a testuje spoločnosť Central Japan Railway Company (JR Central). Očakáva sa, že bude schopný dosiahnuť rýchlosť až 603,5 kilometra za hodinu.

Prekoná tak jediný komerčný vlak fungujúci na rovnakom princípe, čínsky Shanghai Maglev, ktorý dosahuje rýchlosť 460,2 kilometra za hodinu. Pre porovnanie, najrýchlejšie vlaky v Európe, francúzsky TGV a taliansky AGV Italo, dosahujú maximálnu prevádzkovú rýchlosť 306 a 354 kilometrov za hodinu.

Cesta vlakom z Tokia do Nagoyi trvá zvyčajne hodinu a 26 minút až dve a pol hodiny, niekedy aj viac, v závislosti od toho, či cestujúci využijú rýchlejšie služby vysokorýchlostného vlaku, alebo si zvolia pomalšie vlaky Kodama alebo Hikari. Avšak nový vlak bude taký rýchly, že cestu skráti len na 40 minút.

Ilustračná foto: Hisagi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ako je to možné?

Predpokladá sa, že v budúcnosti bude zavedené prepojenie týmto vlakom aj medzi mestami Nagoya a Osaka. Aby sme uviedli príklad z Európy, tento vlak by skrátil čas cestovania medzi Londýnom a Edinburghom na 60 minút. V súčasnosti pritom táto cesta trvá bežne 4 hodiny, niekedy však až 5 hodín a 45 minút.

Ako je možné, že nový vlak dokáže dosiahnuť takú vysokú rýchlosť? Séria L0 bude využívať magnetickú levitáciu (maglev), technológiu, vďaka ktorej sa vlak dvíha nad koľajnice. Vozne poháňa vpred elektromotor. Využíva sa teda kombinácia elektriny a magnetov, čo umožňuje vlaku v podstate kĺzať vzduchom nepredstaviteľnou rýchlosťou.

Pochopiteľne, je nutná masívna investícia, ktorá sa môže vyšplhať v prepočte k takmer 60 miliardám eur. Pôvodne sa odhadovalo, že vlak by mohol byť oficiálne predstavený už v roku 2027, no projekt sa omeškal a svetlo sveta uzrie možno až v rokoch 2034 až 2035.

Ilustračná foto: DAMASA, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Fungovalo by to v Európe?

Tiež ste sa zamysleli nad tým, či by niečo také mohlo fungovať aj v Európe? V prvom rade by bolo pekné, keby (aspoň čo sa Slovenska týka) jazdili po tratiach funkčné vlaky, v ktorých sa človek nemusí obávať nehody a má šancu dostať sa do cieľa načas. Vysokorýchlostné vlaky v Európe sú tak omnoho väčšou výzvou, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Niet pochýb o tom, že Japonsko Európu predbehlo míľovými krokmi, máme sa čo učiť a čo dobiehať. U nás mnoho ľudí stále radšej nasadne do áut ako do vlaku. Za zváženie stojí aj cena. Napríklad, podľa webu Toll Guru v Japonsku zaplatíte za 100-kilometrovú cestu po diaľnici v prepočte aj 17,60 eura. U nás stojí 17,10 eura 30-dňová diaľničná známka.

Navyše, v preplnených japonských metropolách je vybrať sa niekam autom nepraktické a musíte sa vyzbrojiť riadnou dávkou trpezlivosti. Na druhej strane, vlaky sú čisté, dobre udržiavané a rýchlo vás dostanú tam, kam potrebujete. Nie div, že vlaková preprava má prednosť a odborníci neúnavne pracujú na tom, aby ju neustále zlepšovali.

