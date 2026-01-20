Jedna z najkrajších ciest vlakom, akú môžete zažiť: Raj na koľajniciach si môžete užiť od 140 eur

Pri zmienke o jazde vlakom si mnoho Slovákov zrejme vybaví meškajúce spoje, nehygienických spolucestujúcich a vozne, ktoré už majú všeličo za sebou. Dá sa to ale aj inak. Dôkazom je jedna z najkrajších jázd vlakom na svete. Trvá 30 hodín a lístky na ňu sa zvyčajne vypredajú už do niekoľkých minút.
Jedna z najkrajších jázd na svete
Turecko je konečnou zastávkou jednej z najznámejších vlakových jázd na svete – Orient expresu. Ale vďaka Dogu Expressu (jazda známa aj ako Eastern Express) sa táto krajina podľa CNN stáva jednou z popredných svetových železničných destinácií. Vlak, ktorý v minulosti slúžil ako prímestský vlak z Ankary do Karsu, sa v posledných rokoch stal populárnym medzi tureckými influencermi. Môžete si z neho užiť úžasné scenérie na východe krajiny, plné pokladov mimo turistických chodníkov.
Aj keď je táto trať medzi domácimi známa, čoraz viac ju začínajú objavovať a vyhľadávať aj zahraniční turisti. V reakcii na rastúci dopyt sa prímestská doprava v roku 2019 zmenila na turistickú trasu. Lôžkový vlak premáva z rušného hlavného mesta Ankara do Karsu. Vzdialenosť 1 310 kilometrov prekoná za približne 26 až 32 hodín (so zastávkami v rôznych mestách, v ktorých si môžete užiť krátku prestávku).
Kto kúpi lístok, akoby vyhral lotériu
Oficiálne lístky sa zvyčajne uvoľňujú 30 – 60 dní vopred cez oficiálny portál TCDD alebo ich mobilnú appku, takže treba sledovať oficiálne predpredaje, píše Bilet. Lístky sa však neraz vypredajú už v priebehu niekoľkých minút. Problémom je aj fakt, že veľké množstvo lístkov kupujú turecké cestovné kancelárie na ďalší predaj v rámci svojich zájazdov. Komu sa to teda podarí, má pocit, akoby vyhral v lotérii.
Lôžkové kabíny sú vybavené dvoma samostatnými poschodovými posteľami, ktoré sa dajú počas dňa rozložiť na sedadlá, minichladničkou a umývadlom. Podľa webu Backpack Adventures, lístky pre turistov stoja od 140 do 170 eur pre dvojicu, ak si ich kúpite prostredníctvom tureckých železníc. Pri vysokom dopyte môže byť cena aj vyššia. Zmieňované výlety (jeden vás vyjde približne na 10 eur) nie sú zahrnuté v cene a môžete si ich rezervovať samostatne, keď už budete vo vlaku. V súčasnosti je sezóna od 22. decembra 2025 do 1. marca 2026 s približne 60 spojmi.
