Jedna z najkrajších ciest vlakom, akú môžete zažiť: Raj na koľajniciach si môžete užiť od 140 eur

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Rozprávkovú jazdu vlakom by aspoň raz za život mal na vlastnej koži okúsiť každý.

Pri zmienke o jazde vlakom si mnoho Slovákov zrejme vybaví meškajúce spoje, nehygienických spolucestujúcich a vozne, ktoré už majú všeličo za sebou. Dá sa to ale aj inak. Dôkazom je jedna z najkrajších jázd vlakom na svete. Trvá 30 hodín a lístky na ňu sa zvyčajne vypredajú už do niekoľkých minút.

Jedna z najkrajších jázd na svete

Turecko je konečnou zastávkou jednej z najznámejších vlakových jázd na svete – Orient expresu. Ale vďaka Dogu Expressu (jazda známa aj ako Eastern Express) sa táto krajina podľa CNN stáva jednou z popredných svetových železničných destinácií. Vlak, ktorý v minulosti slúžil ako prímestský vlak z Ankary do Karsu, sa v posledných rokoch stal populárnym medzi tureckými influencermi. Môžete si z neho užiť úžasné scenérie na východe krajiny, plné pokladov mimo turistických chodníkov.

Aj keď je táto trať medzi domácimi známa, čoraz viac ju začínajú objavovať a vyhľadávať aj zahraniční turisti. V reakcii na rastúci dopyt sa prímestská doprava v roku 2019 zmenila na turistickú trasu. Lôžkový vlak premáva z rušného hlavného mesta Ankara do Karsu. Vzdialenosť 1 310 kilometrov prekoná za približne 26 až 32 hodín (so zastávkami v rôznych mestách, v ktorých si môžete užiť krátku prestávku).

Foto: Profimedia

Kto kúpi lístok, akoby vyhral lotériu

Oficiálne lístky sa zvyčajne uvoľňujú 30 – 60 dní vopred cez oficiálny portál TCDD alebo ich mobilnú appku, takže treba sledovať oficiálne predpredaje, píše Bilet. Lístky sa však neraz vypredajú už v priebehu niekoľkých minút. Problémom je aj fakt, že veľké množstvo lístkov kupujú turecké cestovné kancelárie na ďalší predaj v rámci svojich zájazdov. Komu sa to teda podarí, má pocit, akoby vyhral v lotérii.

Foto: Profimedia

Lôžkové kabíny sú vybavené dvoma samostatnými poschodovými posteľami, ktoré sa dajú počas dňa rozložiť na sedadlá, minichladničkou a umývadlom. Podľa webu Backpack Adventures, lístky pre turistov stoja od 140 do 170 eur pre dvojicu, ak si ich kúpite prostredníctvom tureckých železníc. Pri vysokom dopyte môže byť cena aj vyššia. Zmieňované výlety (jeden vás vyjde približne na 10 eur) nie sú zahrnuté v cene a môžete si ich rezervovať samostatne, keď už budete vo vlaku. V súčasnosti je sezóna od 22. decembra 2025 do 1. marca 2026 s približne 60 spojmi.

Otvoriť galériu (3)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jednu z najkrajších pláží sveta musíte navštíviť: Ráno nasadnete do lietadla a večer sa už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac