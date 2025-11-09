Nehoda paralyzovala vlakovú dopravu, z miesta odvážajú zranených. V pohotovosti je minister vnútra aj premiér Fico

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Jakub Baláž
TASR
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády.

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády. Oznámil to na sociálnej sieti. Aktivované boli podľa neho všetky záchranné zložky. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.

Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených,“ apeluje Fico. Doplnil, že aj táto nehoda si bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.

Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620.

Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku „Udalosť dôkladne vyšetríme – jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie – o­čakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.

Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Viac o nehode sa dozviete v tomto článku.

Pri Bratislave sa zrazili dva vlaky, hlásia aj zranené osoby. Na miesto smerujú všetky záchranné…

