Ľudia jej píšu o zázračnom produkte na chudnutie: Katka Koščová uviedla veci na pravú mieru

Foto: Instagram (katarina.koscova)

Frederika Lyžičiar
So zázračnými produktmi nemá nič spoločné.

Internetom sa opäť šíria pochybné „zázračné“ produkty na chudnutie, ktoré sľubujú rýchle a jednoduché výsledky. Realita je však oveľa menej lákavá.

Speváčka Katarína Koščová nemá problém otvorene pomenovať veci tak, ako sú. Nedávno napríklad prehovorila aj o realite koncertovania a slabšom predaji lístkov. Rovnako úprimne sa teraz postavila aj k vlne správ, ktoré sa k nej v poslednom čase dostávajú. Jej meno sa totiž opakovane objavuje v spojení s pochybnými produktmi na chudnutie, s ktorými nemá nič spoločné, a preto sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru prostredníctvom príspevku na Instagrame.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Zneužité meno a zázraky, ktoré neexistujú

Katarína Koščová sa rozhodla otvorene reagovať na správy, ktoré jej v posledných dňoch prichádzajú, a preto sa k celej situácii vyjadrila vo svojom príspevku. „Toto je odpoveď všetkým, ktorí mi píšu správy o tom zázračnom chudnúcom produkte, ktorý zasa lieta internetmi. Nikdy, nikdy, nikdy som nič také nepropagovala a ani nebudem,“ uviedla hneď v úvode.

Ide o problém, ktorý sa opakuje a pri ktorom sa jej meno objavuje pri produktoch, s ktorými nemá nič spoločné. Speváčka upozornila, že nejde iba o jej reputáciu, ale aj o dôveru ľudí, ktorí môžu ľahko podľahnúť zavádzajúcim tvrdeniam.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)


Koščová otvorene hovorí, že podobné produkty považuje za klamstvo. „Nikdy som nič také nebrala a ani vy, prepánajána, neberte,“ odkázala verejnosti a pripomenula, že rýchle a bezpracné riešenia v oblasti chudnutia jednoducho nefungujú. Poukázala aj na to, že tieto produkty často stoja na vymyslených príbehoch a falošných rozhovoroch. „Nikdy som neposkytla žiaden rozhovor, kde ospevujem nejaký prípravok na chudnutie lebo je to klamstvo,“ dodala.

Dôvera patrí odborníkom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
