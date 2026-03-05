Jana Hospodárová sa rozhodla pre adopciu: Do svojho života prijala nový prírastok

Foto: Instagram (janahospodarova)

Frederika Lyžičiar
Psík dostala vďaka nej druhú šancu na život.

Moderátorka Jana Hospodárová patrí dlhé roky medzi obľúbené tváre slovenskej televízie. Najnovšie na seba upozornila gestom, ktoré dojalo jej fanúšikov na sociálnych sieťach.

Jana Hospodárová si v roku 2011 odniesla víťaznú trofej zo súťaže Let’s Dance a už čoskoro sa opäť objaví na parkete tejto populárnej tanečnej šou. Ešte pred návratom na televízne obrazovky však ukázala aj svoju citlivú stránku – počas návštevy útulku sa rozhodla pomôcť opustenému psíkovi, ktorému darovala nový domov, bezpečie a šancu na krajší život po boku svojej rodiny. Moderátorka je totiž dlhodobo veľkou milovníčkou zvierat a je známe, že láska k nim má v jej živote skutočne výnimočné miesto.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Náročný deň v útulku

Hospodárová sa fanúšikom zdôverila, že deň v útulku bol pre ňu veľmi emotívny a súčasne aj plný nečakaných momentov. „Dnes bol náročný a zvláštny deň. Do Útulok Tuláčik som si išla adoptovať fenočku odobratú z množiarne. Moju krásnu Ashley, ktorú som si zamilovala na prvý pohľad už z videa, ktoré zachytávalo obrovský strach odobratých fenočiek,“ napísala.

Nakoniec však domov odišla s iným psíkom, ktorý ju očaril svojou povahou. „Odišla som však s Aliciou. Malým zlatým medvedíkom. Je to krásny a milý havinko – nepozná televízor, schody, kopce ani hygienické návyky,“ priznala moderátorka. Aj napriek radosti z adopcie sa však stále vracia myšlienkami k fenke, ktorú si pôvodne vyhliadla.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jankadior (@janahospodarova)


„Stále však nemôžem prestať myslieť na moju vysnívanú Ashley. Stalo sa vám niekedy niečo podobné?“ spýtala sa svojich sledovateľov. Zároveň vyzdvihla aj prácu ľudí, ktorí sa o zvieratá starajú. „Jana Kokavcová je úžasný človek, ktorý vytvoril v Brezne nádhernú veľkú oázu pre zvieratká,“ napísala.

Fanúšikovia reagovali okamžite

