Ján Dobrík sa po Vine presunul do ďalšieho kriminálneho seriálu. STVR chystá novinku, ktorá predstaví poriadne napätie

Kriminálne seriály plné napätia sa vždy tešili obľube, a to v rôznych podobách či už išlo o Vinu alebo Výnimočnú Nikol. Čo sa týka domácej tvorby, dominovali najviac na televízii Markíza, ktorá každý rok vysiela nejakú novinku. Teraz sa však k nej pridáva aj STVR, ktorá chystá vlastný seriál.
Ján Dobrík si vo Vine zahral otca malého Danka, ktorý bol zavraždený. Ale namiesto toho, aby mohol sám hľadať vraha, musel to nechať na vyšetrovateľov. To sa však znova nestane. Televízia STVR totiž oznámila, že spolu so spoločnosťou Dayhey točia nový tridsaťdielny seriál s názvom Vraždy v dolinách.
O čo pôjde?
Dramatický seriál vzišiel z pera scenáristu Martina Jaroša, pod režijnou taktovkou Braňa Mišíka. V hlavných úlohách sa predstavia Ján Dobrík a Martin Nahálka. Dobrík si zahrá kapitána Petra Kapika, ktorý je charizmatický a ostrieľaný vyšetrovateľ oddaný práci. V osobnom živote sa však potýka s emocionálnymi dilemami.
Jeho kolega, ktorého stvárňuje Náhalka, menom Michal Babiak, je jeho presný opak. Pragmatický vyšetrovateľ sa nebojí riadiť zdravým sedliackym rozumom, a keď nevyjdú klasické metódy vyšetrovania, nájde si vlastné.
Čo sa týka ženských postáv, v tíme nebude chýbať poručíčka Alžbeta Krivošová, prezývaná Bety, v podaní Kristíny Spáčovej. Tá je mladá, no spoľahlivá a má dobrú intuíciu. Táto trojica rieši najťažšie prípady regiónu a zároveň odhalia aj vlastné tajomstvá.
Príbeh sa bude odohrávať na Liptove, a nielenže sa bude zameriavať na odhaľovanie vrážd, siahne aj po tabu téme, ktorou je zneužívanie starších ľudí. Bude tak ukazovať najtemnejšie ľudské stránky a diváci budú v napätí od prvej sekundy.
Nahlásiť chybu v článku