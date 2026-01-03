Jack Sparrow bol najhorší pirát, lebo spravil niečo, o čom neviete. Budete ho mať ešte radšej

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Okrem toho, že bol veľkým šoumenom, vedel ukázať aj svoj charakter. Aj keď to tak nie vždy vyzeralo.

Jednou z najikonickejších postáv zo strieborného plátna je nepochybne kapitán Jack Sparrow, ktorého v populárnej sérii Piráti z Karibiku stvárňuje herec Johnny Depp. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo bol označovaný za „najhoršieho piráta na svete“? 

Aj keď by sa na prvú mohlo zdať, že pirát musí byť antihrdina, v prípade Jacka Sparrowa to neplatí. A práve kvôli tomuto získal povesť, podľa ktorej je zlý. Nie preto, že by bol krutý, ale práve naopak. Za jeho postavou existuje tajný príbeh, ktorý to vysvetľuje, priblížil portál UNILAD s odvolaním sa na filmovú platformu Corner of Film.

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
Po 19 rokoch odhalil obrovské tajomstvo milovaného filmu: Obľúbený herec povedal, čo diváci netušili a zničilo ich to
2.
Vyzerá ako tieň, podľa fanúšikov je to chyba: V obľúbenom filme si po takmer 40 rokoch všimli skrytý detail
3.
Na populárny film sa už nikdy nebudete pozerať rovnako: Prezradíme vám detail, o ktorom mnohí netušia
Zobraziť všetky články (34)

Dostal úlohu a naschvál ju pokazil

Spomína vymazanú scénu, ktorá siaha do Sparrowovej minulosti. Podľa nej dostal tento pirát kedysi úlohu prepraviť náklad lode zvanej Wicked Wench. Keď však zistil, čo je tým nákladom, vôbec sa mu to nepozdávalo a ako vždy, konal po svojom.

Foto: MovieStillsDB

Jeho úlohou v skutočnosti bolo prepraviť 100 otrokov. No Sparrow si povedal, že ľudia nie sú náklad a prepustil ich. Následne loď uniesol, na čo jeho hlavný protivník Cutler Beckett reagoval tak, že ju dal spáliť a potopiť. A už asi tušíte, že táto loď sa po vzkriesení stala jeho milovanou Čiernou perlou, za čo však musel Jack zaplatiť. To je už však iný príbeh.

Legenda o otrokoch je oficiálnou backstory Pirátov z Karibiku, avšak vo filmoch ju nehľadajte. No vychádza z nej, že Jack Sparrov možno bol zlým pirátom v zmysle, že sa vymykal pirátskym stereotypom, no keď bolo treba, vedel urobiť správnu vec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Leonardo DiCaprio si zakrýva tvár a nosí rúško: Ľudia si myslia, že s ňou niečo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac