Jack Sparrow bol najhorší pirát, lebo spravil niečo, o čom neviete. Budete ho mať ešte radšej

Jednou z najikonickejších postáv zo strieborného plátna je nepochybne kapitán Jack Sparrow, ktorého v populárnej sérii Piráti z Karibiku stvárňuje herec Johnny Depp. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo bol označovaný za „najhoršieho piráta na svete“?
Aj keď by sa na prvú mohlo zdať, že pirát musí byť antihrdina, v prípade Jacka Sparrowa to neplatí. A práve kvôli tomuto získal povesť, podľa ktorej je zlý. Nie preto, že by bol krutý, ale práve naopak. Za jeho postavou existuje tajný príbeh, ktorý to vysvetľuje, priblížil portál UNILAD s odvolaním sa na filmovú platformu Corner of Film.
Dostal úlohu a naschvál ju pokazil
Spomína vymazanú scénu, ktorá siaha do Sparrowovej minulosti. Podľa nej dostal tento pirát kedysi úlohu prepraviť náklad lode zvanej Wicked Wench. Keď však zistil, čo je tým nákladom, vôbec sa mu to nepozdávalo a ako vždy, konal po svojom.
Jeho úlohou v skutočnosti bolo prepraviť 100 otrokov. No Sparrow si povedal, že ľudia nie sú náklad a prepustil ich. Následne loď uniesol, na čo jeho hlavný protivník Cutler Beckett reagoval tak, že ju dal spáliť a potopiť. A už asi tušíte, že táto loď sa po vzkriesení stala jeho milovanou Čiernou perlou, za čo však musel Jack zaplatiť. To je už však iný príbeh.
Legenda o otrokoch je oficiálnou backstory Pirátov z Karibiku, avšak vo filmoch ju nehľadajte. No vychádza z nej, že Jack Sparrov možno bol zlým pirátom v zmysle, že sa vymykal pirátskym stereotypom, no keď bolo treba, vedel urobiť správnu vec.
Nahlásiť chybu v článku