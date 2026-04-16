Obľúbená sieť potravín sa rozširuje: V meste otvorí prvú prevádzku. Jedna vec však niektorých sklame

Ilustračná foto: Yeme.sk

Roland Brožkovič
Predajňa bude sídliť na budúcom Námestí Augusta Stummera.

Slovenská sieť potravín Yeme mieri do Trnavy. Ak ste sa však potešili, trocha schladíme vaše emócie. Svoju prvú prevádzku tu totiž plánuje otvoriť až v roku 2030, a to v areáli vznikajúcej štvrte Cukrovar.

Developer UNITED Real Estate už s predajcom podpísal memorandum o spolupráci. Predajňa bude sídliť na budúcom Námestí Augusta Stummera, v priestoroch bývalých dielní. Budova, ktorá má štatút mestskej pamätihodnosti, prejde citlivou obnovou. Prevádzka vyrastie priamo naproti hlavnej výrobnej budove historického cukrovaru. Reťazec o tom informoval v tlačovej správe.

Súčasť expanzie

Yeme pôsobí na slovenskom trhu od roku 2016 a v súčasnosti prevádzkuje osem predajní. Zameriava sa na remeselné produkty, vlastnú pekárenskú i mäsovú výrobu a spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi. Nová pobočka v Trnave bude prístupná rezidentom projektu aj širokej verejnosti. Pre sieť ide o pokračovanie expanzie do krajských miest.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

