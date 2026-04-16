Slovensko má konečne vlastný systém protivzdušnej obrany. Kaliňák prezradil, kde sa približne nachádza

Ilustračná foto: Israel Aerospace Industries

Roland Brožkovič
TASR
Slovensko dostalo prvú dodávku objednaného systému protivzdušnej obrany (PVO) Barak MX. Prvá batéria je už rozvinutá na bližšie neurčenom mieste. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Je to trošku komplikovanejšia téma, aby som to úplne presne vysvetlil, pretože aj v prípade výroby týchto systémov došlo k obrovskému omeškaniu,“ podotkol minister obrany. Kaliňák priblížil, že batéria izraelského systému je uprostred „priesečníka medzi našimi jadrovými elektrárňami“. Dodal, že experti na zbrojný systém prídu na Slovensko. Slovenskí vojaci už absolvovali časť výcviku a budú v ňom pokračovať.

Batériu má Slovensko podľa neho už približne desať dní. Nábeh systému bude trvať niekoľko týždňov. Všetkých šesť batérií by Slovensko malo dostať do roku 2030. Systém PVO Barak MX objednal rezort obrany z Izraela koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko si opäť kladie podmienky: Nepodporíme sankčný balík, ak nebude v prevádzke ropovod Družba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac