Slovensko si opäť kladie podmienky: Nepodporíme sankčný balík, ak nebude v prevádzke ropovod Družba

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Minister avizoval pripravenosť blokovať balík sankcií.

Slovensko nepodporí ďalší sankčný balík Európskej únie (EÚ) proti Rusku, ak nebude v prevádzke ropovod Družba. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Pripravenosť blokovať balík sankcií avizoval aj po štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

„Ak nebude ropovod Družba sprevádzkovaný a bude na stole schvaľovanie 20. balíka, tak ho neschválime, pretože nemáme iné nástroje, ako prinútiť, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spoločne s Európskou komisiou (EK) sprevádzkovali Družbu,“ vyhlásil minister v parlamente.

Pôžička pre Ukrajinu

Blanár odpovedal aj na otázky k prípadnému blokovaniu pôžičky EÚ pre Ukrajinu. Upozornil na to, že SR ju neblokuje. Pripomenul však, že Slovensko ju od začiatku nepodporuje a Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. „Vyrokovali sme si výnimku a takto odsúhlasenú pôžičku SR v zastúpení nášho premiéra schválila a na tom sa nič nemení,“ dodal.

Vyplatenie pôžičky blokoval pre prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba doterajší maďarský premiér Viktor Orbán. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ešte v marci vyhlásil, že SR je v prípade potreby pripravená prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šaško si necháva čas na posúdenie: V Ženeve bude hlasovanie o Pandemickej dohode, Slovensko sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac