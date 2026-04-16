Slovensko si opäť kladie podmienky: Nepodporíme sankčný balík, ak nebude v prevádzke ropovod Družba

Slovensko nepodporí ďalší sankčný balík Európskej únie (EÚ) proti Rusku, ak nebude v prevádzke ropovod Družba. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Pripravenosť blokovať balík sankcií avizoval aj po štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.
„Ak nebude ropovod Družba sprevádzkovaný a bude na stole schvaľovanie 20. balíka, tak ho neschválime, pretože nemáme iné nástroje, ako prinútiť, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spoločne s Európskou komisiou (EK) sprevádzkovali Družbu,“ vyhlásil minister v parlamente.
Pôžička pre Ukrajinu
Blanár odpovedal aj na otázky k prípadnému blokovaniu pôžičky EÚ pre Ukrajinu. Upozornil na to, že SR ju neblokuje. Pripomenul však, že Slovensko ju od začiatku nepodporuje a Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. „Vyrokovali sme si výnimku a takto odsúhlasenú pôžičku SR v zastúpení nášho premiéra schválila a na tom sa nič nemení,“ dodal.
Vyplatenie pôžičky blokoval pre prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba doterajší maďarský premiér Viktor Orbán. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ešte v marci vyhlásil, že SR je v prípade potreby pripravená prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu.
