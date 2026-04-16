Soňa Müllerová vie, ako správne kombinovať hnedú: Odmieta tvrdenia, že pridáva na veku

Čokoládová hnedá sa pomaly, no isto vracia do centra módneho diania a dokazuje, že aj „ťažšie“ odtiene majú svoje pevné miesto v šatníkoch. V kombinácii so svetlými tónmi však dokáže pôsobiť prekvapivo sviežo, moderne a ženský šarm jej rozhodne nechýba.
Moderátorka Soňa Müllerová opäť pridala na svojom instagrame veľmi inšpiratívny outfit, ktorý je po farebnej stránke dokonalo zohratý a určite si mnohé milovníčky módy prídu na svoje. Soňa, ktorá v móde našla slobodu a ani vo svojom veku sa nebojí siahať po odvážnejších kúskoch, má štýl jednoducho v malíčku a tentoraz ukázala, že hnedá rozhodne nemusí byť nudná farba.
Zvolila si čokoládovo hnedé sako a smotanovú sukňu, celý outfit pôsobil elegantne, nadčasovo a zároveň veľmi štýlovo.
Aj hnedá dokáže ohúriť
Soňa Müllerová úprimne priznáva, že jej vzťah k hnedej nebol vždy jednoznačný. „Roky sledujem, ako hnedá a jej tmavšie odtiene bojujú o priazeň. Hovorí sa o nej ako o ťažkej farbe, ktorá pridáva roky,“ vysvetľuje. Napriek tomu, že k nej dlho pristupovala opatrne, dnešná ponuka ju presvedčila skúsiť niečo nové.
„Sama som k nej dosť rezervovaná, ale v ponuke módnych kúskov je jej tak veľa, že sa nedá obísť. Tak testujem rôzne kombinácie,“ doplnila moderátorka. Hnedá sa totiž stala jednou z najvýraznejších farieb sezóny. Návrhári ju vo veľkom vracajú na móla, vďaka čomu si prirodzene nachádza cestu z prehliadkových mól priamo do bežných šatníkov.
