Rodičia a ich deti sú v neistote: Nevedia sa dostať k výsledkom prijímacích skúšok. Ministerstvo sa vyjadrilo

Roland Brožkovič
TASR
Opozičný poslanec kritizuje, že nový systém predlžuje proces prijímacieho konania.

Rodičia a žiaci sa v stredu nevedeli dostať k výsledkom talentových prijímacích skúšok. Upozornil na to poslanec opozičného KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký, ktorý označil jednotný systém na podávanie prihlášok ePrihlášky za nefunkčný.

Tvrdí, že nový systém znížil transparentnosť a skomplikoval prístup k informáciám o výsledkoch. Vyzval na zrušenie vyhodnocovacieho automatu, ktorý má prideliť dieťa na jednu zo škôl, kde bude úspešné na prijímacom konaní.

„Takto vyzerá nefunkčný systém, zbytočný, paralelný k funkčnému, ktorý máme roky osvedčený,“ uviedol Horecký. Argumentuje, že rodičia ani školy sa nevedia dostať k výsledkom prijímacích skúšok, keďže systém ich nezobrazuje a nedá sa doň prihlásiť. „Namiesto toho dostávajú len informáciu, že sa na probléme pracuje,“ dodal.

Vyjadrenie rezortu školstva

Poslanec zároveň kritizoval, že nový systém predlžuje proces prijímacieho konania. „Keď si 20. februára podali prihlášku s prioritným poradím, 16. apríla mali byť vyhodnotené skúšky na talentové odbory a po 1. júni budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok na bežných stredných školách. Rodič aj dieťa tak čakajú do júna a ďalej, ako ich algoritmus vyhodnotí a kam ich priradí,“ uviedol.

Pripomenul, že v predchádzajúcom systéme školy zverejňovali výsledky prijímacích skúšok na svojich webových stránkach spravidla do troch dní. „Rodič na jeden klik videl, ako sa jeho dieťa umiestnilo, a na ďalší klik mohol potvrdiť, na ktorú školu nastupuje, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalších uchádzačov. Dnes nie je možné zistiť ani to, ako skončilo na prijímacích skúškach, ani to, čo bude ďalej,“ dodal.

Rezort školstva pritom tvrdí, že väčšina škôl už má výsledky spracované. „K dnešnému dňu (stav k 12.00 h) má uzavreté poradie približne 93 % talentových odborov,“ povedal hovorca rezortu v stanovisku pre TVNoviny. Celý proces vraj prebieha podľa plánu. Výsledky sa však nezverejňujú naraz, ale postupne.

Slovensko má konečne vlastný systém protivzdušnej obrany. Kaliňák prezradil, kde sa približne nachádza

Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
