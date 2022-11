Nechal si „uvariť“ mozog: Johnny Depp prezradil svoj tajný trik, vďaka ktorému stvoril ikonického Jacka Sparrowa

Herec Johnny Depp sa za svoju kariéru objavil v celom rade filmov. Hovoriť o jeho ikonických rolách by bolo na dlho. No jednou z nich je nepochybne úloha Jacka Sparrowa vo filmovej sérii Piráti z Karibiku (Pirates of the Caribbean). Neohrabaný kapitán mal svojské správanie, ktoré si ale získalo množstvo fanúšikov. Johnny Depp priblížil svoj trik, s ktorým pristupoval k tvorbe tejto postavy, uvádza LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď sa spomenie meno Johnny Depp, mnohým ako prvé napadne jeho svojrázne „prevtelenie“ sa do piráta, ktorý možno nemá všetkých pokope. Aby sa to hercovi podarilo, pomohla mu v tom jedna vec — sauna.

Teplo, ktoré mu nerobilo dobre

Keď o Jackovi Sparrowovi premýšľal, prišiel na to, že väčšinu svojho života strávil na otvorenom mori. Čo znamenalo, že pocit páliaceho horúceho slnka mu nebol cudzí.

„Pomyslel som si, že sa pravdepodobne musel vysporiadať s veľkým množstvom tepla, ktoré mu nerobilo dobre na hlavu,“ opísal herec.

A rozhodol sa to vyskúšať na vlastnej koži, aby pochopil, čo Jack Sparrow vlastne cíti. Zapol si teda saunu na obrovskú teplotu a sedel v nej, až pokým na neho nezačala psychicky pôsobiť.

Vďaka tomuto experimentu Depp vyhodnotil, že mozog kapitána Sparrowa bo tak trochu „uvarený“. Čo by mohlo vysvetľovať jeho správanie v niektorých situáciách.

Disney považovalo jeho nápady za divné

A nebola to jediná myšlienka, s ktorou pri vytváraní tejto postavy Depp pracoval. Prišiel aj s nápadom s jeho nemotornou chôdzou, ktorá ale na vlnách rozbúreného mora razom zmizla a Jack dokázal udržať rovnováhu.

Štúdio Disney týmito nápadmi nebolo nadšené, pretože sa im zdali zvláštne. Napokon sa ale ukázalo, že práve tie stvorili tak originálnu postavu, akou Jack Sparrow nepochybne je.