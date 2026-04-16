Taxikár si vypýtal 45 eur za 3-kilometrovú jazdu. Asociácia Taxi SR reaguje: Zákon porušený nebol

Stúpajúce ceny a náklady útočia na ľudí z každej strany. Pribúda aj množstvo rôznych podvodov a nekalých spôsobov, akými sa ľudia snažia na iných zarobiť. Pobúrená žena sa podelila o nepríjemnú skúsenosť s taxíkom.
Šialená suma
V skupine Nekŕmte nás odpadom na Facebooku bol uverejnený príspevok, v ktorom nahnevaná žena píše, že si taxikár za jazdu dlhú 3,1 kilometra vypýtal od jej dcéry závratnú sumu 45 eur. „Veď to je 15 eur za kilometer!“ rozčuľuje sa žena a taxikárovi odkazuje, že by sa mal hanbiť .
V príspevku sa píše, že nejde o prvý takýto prípad a zdá sa, že taxikár je známa firma. Pribudli stovky komentárov. Jeden z komentujúcich si myslí, že je potrebné sa pred jazdou opýtať na cenu. Ak zákazníkovi nevyhovuje, nenastúpi a nájde si iný taxík, ktorého cena sa mu bude pozdávať viac. Ak je cena za 3 kilometre 45 eur, aká by bola napríklad za 15 kilometrov?
Nie je to prvý prípad
„Presne pre toto má byť zákonom určená cena pre všetkých dopravcov,“ myslí si ďalší z používateľov sociálnej siete. Iní sa pýtajú, prečo sa týmto ešte nezaoberá obchodná inšpekcia.
V komentároch sa objavila informácia, že pred rokom už na daného šoféra podnet podaný bol po tom, ako si vypýtal 82 eur za jazdu dlhú 9,7 kilometra. V článku sme o tom informovali aj my. V tom čase mal podľa živnostenského registra dokonca ukončenú živnosť.
„Ja by som mu tie peniaze nedal/a!“ dušujú sa niektorí a dodávajú, že by na mieste zavolali policajtov. „Veď letenka do Španielska stojí menej,“ konštatujú ľudia. Viacerí odporúčajú ísť nabudúce radšej taxíkmi Bolt alebo Wolt.
