Ďalšie prímerie je na svete: Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým zastavením bojov

Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom.
Toto prímerie, ktorým sa majú pozastaviť mesiac a pol trvajúce útoky, začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ, informuje TASR podľa Trumpovho príspevku.
Správu aktualizujeme.
