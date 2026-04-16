Krajina pri Európe našla „významné“ ložisko, až 56,6 miliardy kubických metrov

Ide o potenciálne záchranné lano, ktorého sa vedia chytiť v čase prudkého rastu nákladov na dovoz energií.
Podľa predbežných odhadov sa v ložisku Temsah pri egyptskom pobreží Stredozemného mora nachádzajú približne dva bilióny kubických stôp plynu, informuje Euronews. To predstavuje asi 56,6 miliardy kubických metrov. Egyptské ministerstvo ropy zároveň oznámilo aj objav približne 130 miliónov barelov kondenzátu.
Objav, ktorý v tlačovej správe spoločnosť označila ako „významný“, prišiel po úspešnom navŕtaní prieskumného vrtu Denise W-1 v koncesii Temsah.
Vrt leží v hĺbke 95 metrov
Vrt Denise W-1 je situovaný 70 kilometrov od pobrežia, v hĺbke 95 metrov. Zároveň je umiestnený vo vzdialenosti menej než 10 kilometrov od existujúcej infraštruktúry. To je významné, pretože to umožňuje jeho rýchly rozvoj.
Some encouraging news for Egypt that could help it begin reducing its reliance on Israeli gas:
Italy’s Eni has discovered approximately 2 trillion cubic feet of gas offshore Egypt after drilling the Denise W-1 exploration well in the Temsah concession in the Mediterranean. pic.twitter.com/pvnFtA4MN4
— Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) April 7, 2026
V tejto chvíli prebiehajú prípravy na jeho testovanie. Po dokončení testov plánujú odborníci vyvŕtať ďalšie vrty a ešte pred spustením ťažby by mala v lokalite pribudnúť aj ťažobná platforma.
Ložisko prevádzkuje spoločnosť Eni, ktorá vlastní 50-percentný podiel, pričom zvyšných 50 % patrí spoločnosti BP prostredníctvom spoločného podniku Petrobel.
