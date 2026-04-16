Krajina pri Európe našla „významné“ ložisko, až 56,6 miliardy kubických metrov

zemný plyn

Michaela Olexová
Taliansky energetický gigant Eni spolu s Egyptom oznámili významný objav. Správa prichádza v čase, ktorý by „mohol byť sotva naliehavejší".

Ide o potenciálne záchranné lano, ktorého sa vedia chytiť v čase prudkého rastu nákladov na dovoz energií.

Podľa predbežných odhadov sa v ložisku Temsah pri egyptskom pobreží Stredozemného mora nachádzajú približne dva bilióny kubických stôp plynu, informuje Euronews. To predstavuje asi 56,6 miliardy kubických metrov. Egyptské ministerstvo ropy zároveň oznámilo aj objav približne 130 miliónov barelov kondenzátu.

Objav, ktorý v tlačovej správe spoločnosť označila ako „významný“, prišiel po úspešnom navŕtaní prieskumného vrtu Denise W-1 v koncesii Temsah.

Vrt leží v hĺbke 95 metrov

Vrt Denise W-1 je situovaný 70 kilometrov od pobrežia, v hĺbke 95 metrov. Zároveň je umiestnený vo vzdialenosti menej než 10 kilometrov od existujúcej infraštruktúry. To je významné, pretože to umožňuje jeho rýchly rozvoj.

V tejto chvíli prebiehajú prípravy na jeho testovanie. Po dokončení testov plánujú odborníci vyvŕtať ďalšie vrty a ešte pred spustením ťažby by mala v lokalite pribudnúť aj ťažobná platforma.

Ložisko prevádzkuje spoločnosť Eni, ktorá vlastní 50-percentný podiel, pričom zvyšných 50 % patrí spoločnosti BP prostredníctvom spoločného podniku Petrobel.

Konflikt v Iráne vážne zasiahol distribúciu zemného plynu v krajine

Odporúčané články
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté

