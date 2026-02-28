Izrael vydal varovanie pre celé územie krajiny: Armáda zaznamenala vypálenie rakiet z Iránu

Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.

Izrael v sobotu vydal varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, ako armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu.

Podľa denníka New York Times sa očakáva, že Irán by mohol zaútočiť aj na americké základne alebo diplomatické misie na Blízkom východe. Otázkou je, či sa zapoja aj spojenci Teheránu – hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci húsíovci.

Iránsky prezident sa nachádza na bezpečnom mieste

Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej iránske rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu, píše TASR.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je po spustení rozsiahlych útokov Izraela a Spojených štátov na sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády v poriadku a nachádza sa na bezpečnom mieste, informovali o tom v sobotu štátne tlačové agentúry IRNA a Tasním. Izrael operáciu pomenoval Roaring Lion (Revúci lev), píše TASR.

Foto: SITA/AP

Podľa informácií izraelskej televízie Kešet 12 útočilo izraelské letectvo okrem iného aj na rezidencie iránskych ministrov a vysokých predstaviteľov armády či objekty patriace rezortu obrany a spravodajským službám.

 „Prezident Masúd Pezeškiján je v bezpečí a nemá žiadne problémy,“ napísala agentúra IRNA. Túto informáciu medzičasom potvrdili aj ďalšie štátne agentúry Mehr a ISNA. Katarská televízia al-Džazíra uvádza, že iránske tlačové agentúry sa stali terčom rozsiahlych kybernetických útokov. Webová stránka agentúry IRNA nefunguje, správy zverejňuje cez svoj účet na Telegrame.

Netanjahu ďakuje Trumpovi

Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Izraelsky premiér Benjamin Netanjahu, Foto: SITA/AP

„Už 47 rokov režim ajatolláhov kričí: ‚Smrť Izraelu, smrť Amerike‘. Prelieval našu krv, zavraždil mnoho Američanov a masakroval vlastných ľudí,“ uviedol Netanjahu a podobne ako krátko predtým Trump, aj on zdôraznil, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň.

Obaja zverejnili na sociálnych sieťach približne osemminútové videá, v ktorých vysvetľujú dôvody spoločnej operácie proti Iránu a obracajú sa na tamojších obyvateľov. „Naša spoločná akcia vytvorí podmienky pre odvážny iránsky národ, aby vzal svoj osud do vlastných rúk,“ uviedol Netanjahu. Zároveň odkázal všetkým Iráncom, že nadišiel čas, aby „zhodili jarmo tyranie a vytvorili slobodný a mierumilovný Irán“.

Izraelský premiér taktiež vyzval svojich krajanov, aby počúvali pokyny vlády, pretože v nadchádzajúcich dňoch bude od nich potrebná „vytrvalosť a odvaha“. „Spoločne budeme stáť, spoločne budeme bojovať a spoločne zabezpečíme večnosť Izraela,“ dodal.

