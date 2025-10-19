Izrael mal prerušiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. V regióne sa navyše hovorí o zabití minimálne 15 civilistov

Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sú „do odvolania“ pozastavené, informoval agentúry AFP a AP izraelský bezpečnostný predstaviteľ. Dôvodom tohto kroku je podľa neho porušenie prímeria zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré však toto obvinenie odmieta, píše TASR.
Správu budeme aktualizovať.
Útoky zasiahli aj civilistov
Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská armáda a palestínske militantné hnutie Hamas navzájom obvinili z porušovania prímeria.
Hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basál uviedol, že desať ľudí bolo zabitých, keď izraelské útoky zasiahli civilistov v strednej časti Pásma Gazy. Žena a dve deti zomreli, keď útok dronu zasiahol stan s vysídlenými osobami pri meste Chán Júnis na juhu regiónu, a dvaja ľudia prišli o život v meste Džabalíja na severe Pásma Gazy.
Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že správy o obetiach preveruje.
