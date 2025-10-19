Letecké útoky Izraela pokračujú aj napriek prímeriu. Krátko predtým Netanjahu avizoval „rázne kroky“

Izrael a Hamas sa v uplynulom období navzájom obviňovali z porušovania mieru.

Izrael v nedeľu napriek prímeriu pokračoval v leteckých útokoch v Pásme Gazy. Palestínske i izraelské médiá informovali o nových úderoch najmä v centrálnej časti enklávy, píše TASR na základe správ agentúry Reuters, webu The Times of Israel (TOI), televízie BBC a verejnoprávnej televízie KAN.

Najnovšie útoky izraelskej armády prichádzajú krátko po to, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil bezpečnostným jednotkám podniknúť „rázne kroky“ proti cieľom militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. Skupinu obvinil z hrubého porušenia prímeria.

Televízia KAN uviedla, že po útokoch sú na mieste obete. Server TOI tvrdí, že Izrael sa počas vojny zväčša vyhýbal útokom na centrálnu časť Pásma Gazy, najmä v okolí utečeneckého táboru Nusejrat, pretože sa domnieval, že tam Hamas zadržiava rukojemníkov.

Podľa BBC útok v meste Zawajdá zasiahol vchod do provizórnej kaviarne a zahynulo pri ňom najmenej šesť ľudí. Televízia al-Džazíra napísala, že údery v tábore v Nusejrate si vyžiadali najmenej tri obete. Svedkovia agentúry Reuters hovoria aj o úderoch neďaleko miest Chán Júnis a Dajr al-Balah.

Foto: SITA/AP

Porušovanie prímeria?

Saudskoarabský web al-Hadath uvádza, že jednou z obetí útoku západne od mesta Dajr al-Balah je aj Jahjá al-Mabhúh – veliteľ elitnej vojenskej jednotky Hamasu s názvom Nuchba.

Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že palestínski militanti ráno porušili prímerie vystrelením protitankovej strely na izraelské ženijné vozidlá a paľbou na izraelské sily v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal leteckými útokmi na mesto Rafah.

Ozbrojené krídlo Hamasu trvá na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie je si vedomé žiadnych stretov. „Potvrdzujeme náš plný záväzok k implementácii všetkého, na čom sme sa dohodli, a to predovšetkým k prímeriu vo všetkých oblastiach Pásma Gazy,“ vyhlásili Brigády Izzadína al-Kassáma.

