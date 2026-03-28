Izrael hlási prvý raketový útok z Jemenu od začiatku vojny s Iránom. Povstalci chcú v útokoch pokračovať

Zuzana Veslíková
Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Húsíovia sa neskôr k zodpovednosti za raketový útok na Izrael prihlásili. Informuje o tom TASR podľa správy od agentúry AFP.

„Izraelské sily identifikovali odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.

Ide o prvé oficiálne vyhlásenie tohto druhu

Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Izraelská armáda podľa agentúry AP vypálenú raketu zneškodnila.

Vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí vo vyhlásení na sieti X zodpovednosť za útok potvrdil a napísal, že „salvou balistických rakiet“ zaútočili na vojenské objekty v Izraeli v reakcii na údery na Irán, Libanon, Irak a palestínske územia. Povstalci prisľúbili, že budú v útokoch pokračovať.

Jemenskí Húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán pokračovať, alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny.

„Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli Húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty, alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“.

Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dôsledky vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj Húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.

Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
