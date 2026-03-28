Izrael hlási prvý raketový útok z Jemenu od začiatku vojny s Iránom. Povstalci chcú v útokoch pokračovať

Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Húsíovia sa neskôr k zodpovednosti za raketový útok na Izrael prihlásili. Informuje o tom TASR podľa správy od agentúry AFP.
„Izraelské sily identifikovali odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.
Ide o prvé oficiálne vyhlásenie tohto druhu
Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Izraelská armáda podľa agentúry AP vypálenú raketu zneškodnila.
Vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí vo vyhlásení na sieti X zodpovednosť za útok potvrdil a napísal, že „salvou balistických rakiet“ zaútočili na vojenské objekty v Izraeli v reakcii na údery na Irán, Libanon, Irak a palestínske územia. Povstalci prisľúbili, že budú v útokoch pokračovať.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية. pic.twitter.com/OKuGCAk5MQ
Jemenskí Húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán pokračovať, alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny.
„Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli Húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty, alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“.
Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dôsledky vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj Húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.
