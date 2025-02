Ivetu Malachovskú neopúšťa optimizmus ani v ťažkých chvíľach. Posiela silný odkaz, ktorým mnohým prehovorí do duše

Zatiaľ čo iní sa sťažujú na to, čo im v živote chýba a trápia sa pre každú maličkosť, moderátorka Dámskeho klubu sa teší z každej chvíle. Nabitá dobrou náladou si užíva deň za dňom, akoby mal byť jej posledný. V tomto duchu znie aj jej posolstvo, ktoré vyslovila na jednej krásnej akcii, konkrétne na XXI. Prešporskom bále, ktorý si vychutnávala plnými dúškami aj so svojím manželom.

Energická Iveta Malachovská je stálicou na spomínanom bále, kde sa snúbi noblesa s eleganciou, no nechýba ani zábava. Dlhé roky bola súčasťou tohto podujatia, aj keď v pracovnej úlohe moderátorky. Tentokrát sa však vybrala na ples ako hosť a celý večer si užila po boku svojho manžela Martina Malachovského tak, ako sa patrí. Moderátorka žiarila na všetky strany, energie mala na rozdávanie a nechýbala jej dobrá nálada, ktorá z nej sršala aj pri rozhovore s Topkami.

Ako priznala, tento rok sa veľmi zabáva, keďže do plesovej spoločnosti zavítala po dlhšej dobe. O to viac bola šťastnejšia, že s ňou mohol ísť aj muž jej života, ktorému diagnostikovali pred 7 rokmi sklerózu multiplex. „Martin je perfektný, pretože bol naštartovaný a povedal, že dnes som tvoje garde a dokedy si povieš, vydržím, už netancujeme pre obmedzenia, ktoré máme…“ priznala Iveta, ktorá sa na plese ukázala v trblietavej limetkovej róbe. Išlo jej predovšetkým o to, aby sa v outfite cítila pohodlne a dobre, čo róba do bodky splnila.

Uvedomuje si, aké má šťastie

Aj keď ju mnohí poznajú ako veľkú optimistku, a tiež stále sa usmievajúcu z televíznych obrazoviek na divákov, aj ona si prešla rôznymi životnými momentmi, ktoré neboli najjednoduchšie. Napriek tomu ju pozitívna energia neopustila a dnes sa teší z toho, čo zažije v najbližšom období. Manželia to budú mať pestré, čakajú ich rôzne akcie a stretnutia, no hlavne sa blíži Ivetina oslava životného jubilea. Pri tejto príležitosti to moderátorke nedalo a vyslovila silný odkaz, ktorým zrejme mnohým prehovorí do duše. Hlavne sa v ňom nájdu tí, ktorí majú náročné obdobie a stále ich niečo trápi.

„Veľmi som šťastná, že máme okolo seba nádherné projekty, či už sú športové, alebo ide o kultúru, je sa stále na čo tešiť, je čomu tlieskať, netreba sa len trápiť a počúvať, ako sa nesprávni ľudia hádajú, treba žiť,“ vyslovila silné slová Iveta Malachovská, pre ktorú je tento rok výnimočný minimálne pre jednu vec. „Ja mám tento rok 60, budem robiť veľkú oslavu s priateľmi, ktorých ľúbim a uvedomujem si, aké mám šťastie…“ pokračovala a doplnila, že aj vďaka bývalému režimu mala možnosť chodiť na fantastické školy a neopustila ju chuť stále niečo spoznávať. „Žime, lebo nevieme, čo nás zajtra čaká,“ uviedla moderátorka na záver.

Jej slová si zrejme mnohí vezmú k srdcu. Nie div, Iveta hovorí pravdu, nikdy nevieme, či dnešný deň nie je naším posledným, preto by sme mali každú minútu života prežiť naplno.