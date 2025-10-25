Ivan Mikloš v 1 na 1: Vládu Fica je nevyhnutné vymeniť. Nesmierne poškodzuje Slovensko.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
V Budapešti sa očakával samit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rokovania o mieri sa u našich južných susedov nateraz neuskutočnia. Naopak, USA uvalilo sankcie na dva ruské giganty – ropné rafinérie. Na pôde Európskej únie sa schválil 19. balík protiruských sankcií. Bývalý minister financií Ivan Mikloš v relácii uviedol, že sankcie majú ekonomický význam, ale mali byť tvrdšie už od začiatku.
S moderátorkou Karolínou Piliarovou sa rozprávali aj o blokovaní protiruských sankcií zo strany Slovenska na pôde EÚ. Bývalý šéf rezortu financií si myslí, že Robert Fico svojich európskych partnerov vydiera, aj keď napokon protiruské sankcie vždy podporí. Práve kladením podmienok o zahlasovanie za tento balík si zlepšuje svoje postavenie pri vyjednávaní aj o iných témach. Podľa Mikloša to mimoriadne poškodzuje Slovensko.
Okrem iného diskutovali aj o schválení štátneho rozpočtu, ktorý bývalý minister považuje za veľmi zlý. Po tretej konsolidácii bude na tom Slovensko ako pred prvou konsolidáciou. Ivan Mikloš kritizoval vládu za to, že dusí ekonomický rast. Dodal, že konsolidácia Ladislava Kamenického bolí všetkých, ale nelieči.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Ivanom Miklošom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
