Irónia v Sľube, ktorá donútila divákov diskutovať: Pýtajú sa, či jedna z postáv zabudla na svoj vlastný názor

Napriek tomu, že sa tento dobový seriál vysiela každý pracovný deň a predstavuje neustále nové zápletky a niekedy dokonca aj postavy, diváci si dobre pamätajú, čo sa stalo nielen včera, ale aj týždne dozadu. Spomínajú si tak aj na Zuzanine začiatky s Igorom, ktoré sa im teraz pripomenuli po scéne z poslednej odvysielanej epizódy.
Keď šlo o vzťah Zuzany a Igora, nebol proti nemu v prvej sérii len Michal, ale tiež Igorova mama. Tá si ako zamestnankyňa Revolučného odborového hnutia a manželka predsedu miestneho národného výboru nevedela predstaviť, že by jej syn doktor chodil s obyčajnou učiteľkou. Teraz však má Igor novú partnerku a tá sa jej, naopak, pozdáva.
Je to irónia?
Po tom, ako Magdaléna, ktorú stvárňuje Eva Pavlíková, prichytila Igora s jeho novou priateľkou Martinou, nielen dvojica, ale tiež diváci, čakali, ako zareaguje. V minulosti totiž bola Magduška, ako sme už spomínali, voči jeho výberu partnerky kritická. Teraz však prekvapila a Martinku rovno s úsmevom na tvári pozvala na večernú akciu v spoločnosti vplyvných ľudí.
Reakcie divákov na seba nenechali dlho čakať a v komentároch sa objavili výčitky ako „Už jej nevadí, že je učiteľka.“ alebo „Predtým jej učiteľka bola málo, teraz už neprekáža…“ alebo „A už jej to nevadí, že Igor má učiteľku a predtým dúfala, že už nebude mať žiadnu učiteľku.“
„No nie, lebo Martinkin otec je (bol) riaditeľom školy a Valentov známy, aj jej mamka robila na úrade! Zatiaľ čo Zuzkina mamka je „len“ zdravotná sestra a bola samoživiteľka…! Valentovci si potrpia na spoločenské postavenia ľudí, s ktorými sa stretávajú! Tak, nie je učiteľka, ako učiteľka…!“ chopila sa hneď vysvetľovania diváčka. Navyše viacerí fanúšikovia upozornili, že hoci Martinka pracuje v škole, nie je učiteľka, ale pionierska vedúca. Napriek tomu v komentároch pretrvávalo prekvapenie, že je Magda konečne spokojná s potenciálnou nevestou.
