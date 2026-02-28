Iránsky minister prehovoril: Najvyšší vodca je nažive, máme záujem o deeskaláciu

Ilustračná foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
„Ak s nami chcú Američania hovoriť, vedia ako ma môžu kontaktovať. Určite máme záujem o deeskaláciu.“

Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je podľa ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího nažive po vlne izraelských a amerických útokov. Zároveň zdôraznil, že Irán má záujem situáciu deeskalovať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa jeho informácií je Chameneí nažive, ako aj všetci ostatní vysokopostavení predstavitelia štátu. Podľa iránskej arabskojazyčnej televízie al-Alam by mal najvyšší vodca Iránu čoskoro vystúpiť s príhovorom.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
V Dubaji hlásia výbuch z ikonického umelého ostrova v tvare palmy. Z hotela mal stúpať čierny dym
2.
Lety sa rušia, hlásili veľké meškania: Útoky USA a Izraela na Irán výrazne narušili leteckú dopravu
3.
Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň, odkazuje Trump. Americká armáda spustila v Iráne operácie s cieľom zlikvidovať hrozbu
Zobraziť všetky články (17)

Teherán má záujem o deeskaláciu

Agentúra Reuters s odvolaním na svoje zdroje predtým písala o smrti veliteľa Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generála Mohammada Pakpúra a ministra obrany Azíza Nasírzádeho.

Foto: SITA/AP

Iránsky minister zahraničných vecí je podľa vlastných slov v kontakte s predstaviteľmi krajín Perzského zálivu, ktoré boli zasiahnuté iránskymi odvetnými údermi.

„Vysvetlil som im, že nemáme v úmysle na nich útočiť, ale v skutočnosti útočíme na americké základne v rámci sebaobrany,“ povedal. Irán už po amerických a izraelských útokoch zaútočil na americké pozície v Kuvajte, Bahrajne, Katare, Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii.

Arákčí ozrejmil, že vedenie krajiny v súčasnosti nekomunikuje so Spojenými štátmi. „Ak s nami chcú Američania hovoriť, vedia ako ma môžu kontaktovať. Určite máme záujem o deeskaláciu,“ podotkol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Saudská Arábia potvrdila útok Iránu. Nevylúčila možnosť odvety

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac