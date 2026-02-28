Iránsky minister prehovoril: Najvyšší vodca je nažive, máme záujem o deeskaláciu

Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je podľa ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího nažive po vlne izraelských a amerických útokov. Zároveň zdôraznil, že Irán má záujem situáciu deeskalovať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa jeho informácií je Chameneí nažive, ako aj všetci ostatní vysokopostavení predstavitelia štátu. Podľa iránskej arabskojazyčnej televízie al-Alam by mal najvyšší vodca Iránu čoskoro vystúpiť s príhovorom.
Teherán má záujem o deeskaláciu
Agentúra Reuters s odvolaním na svoje zdroje predtým písala o smrti veliteľa Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generála Mohammada Pakpúra a ministra obrany Azíza Nasírzádeho.
Iránsky minister zahraničných vecí je podľa vlastných slov v kontakte s predstaviteľmi krajín Perzského zálivu, ktoré boli zasiahnuté iránskymi odvetnými údermi.
„Vysvetlil som im, že nemáme v úmysle na nich útočiť, ale v skutočnosti útočíme na americké základne v rámci sebaobrany,“ povedal. Irán už po amerických a izraelských útokoch zaútočil na americké pozície v Kuvajte, Bahrajne, Katare, Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii.
Arákčí ozrejmil, že vedenie krajiny v súčasnosti nekomunikuje so Spojenými štátmi. „Ak s nami chcú Američania hovoriť, vedia ako ma môžu kontaktovať. Určite máme záujem o deeskaláciu,“ podotkol.
Nahlásiť chybu v článku