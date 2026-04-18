Irán útočí na lode snažiace sa prejsť Hormuzským prielivom. K eskalácii došlo po jeho opätovnom uzavretí

Iránske vojnové lode ostreľovali tanker v Hormuzskom prielive, podľa agentúr AP a AFP to potvrdila v sobotu britská armáda. Bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters už predtým uviedli, že paľba zasiahla najmenej dve obchodné plavidlá, ktoré sa pokúšali preplávať touto strategickou námornou trasou. K incidentom došlo po tom, čo Irán oznámil opätovné uzavretie prielivu, informuje TASR.

Kapitán tankera uviedol, že na plavidlo bez varovania spustili paľbu člny iránskych Revolučných gárd (IRGC). „Podľa správ sú tanker aj posádka v poriadku. Príslušné úrady prípad vyšetrujú,“ napísala Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) na sociálnej sieti X. Informácie o rozsahu škôd či obetiach v prípade ďalších plavidiel zatiaľ nie sú známe.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Konvoj tankerov je už na ceste: Hormuzský prieliv je otvorený, zrejme len dočasne
2.
Úžina sa otvorí pre všetky plavidlá: Irán podľa Trumpa súhlasil, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí
3.
Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je po zvyšok prímeria otvorený
Otvorený dlho neostal

Iránska armáda v sobotu dopoludnia oznámila opätovné uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré zdôvodnila pokračujúcou americkou blokádou iránskych prístavov. Teherán deklaruje, že prieliv zostane blokovaný, kým Spojené štáty túto blokádu neukončia. Prieliv patrí medzi kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy z Perzského zálivu.

Prvé konvoje tankerov pritom začali týmto prielivom opäť prechádzať v sobotu ráno, keď Teherán jeho otvorenie oznámil len v piatok večer. Tento krok súvisel s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré má podľa dostupných informácií zatiaľ platiť desať dní od štvrtka.

Otvorenie strategickej úžiny ihneď privítal americký prezident Donald Trump, zároveň však zdôraznil, že Spojené štáty budú pokračovať v námornej blokáde Iránu v regióne. Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že Irán súhlasil s tým, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí. K najnovšiemu vývoju sa zatiaľ nevyjadril.

Zvrat v Hormuzskom prielive: Znovuotvorenie dlho nevydržalo, opäť je pod kontrolou Iránu

Odporúčané články
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
