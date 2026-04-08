Irán a USA sa dohodli na dvojtýždňovom prímerí: Hormuzský prieliv sa má otvoriť, situácia je neprehľadná

Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom prímerí, pričom obe strany ho označujú za svoje víťazstvo. Na dohodu reagovali viaceré krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré ju vítajú, zároveň však upozorňujú na potrebu trvalého riešenia konfliktu.
Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres ohlásený pokoj zbraní na Blízkom východe privítal a vyzval všetky strany na dodržiavanie medzinárodného práva aj podmienok dohody.
Austrália a Nový Zéland varujú pred dôsledkami konfliktu
„Generálny tajomník víta oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom,“ uviedol jeho hovorca. Zároveň vyzval na kroky, ktoré povedú k „trvalému a komplexnému mieru v regióne“.
Austrália upozornila, že čím dlhšie bude konflikt trvať, tým výraznejší bude jeho dopad na globálnu ekonomiku aj ľudské životy. „Austrália si želá, aby bolo prímerie dodržiavané a aby došlo k vyriešeniu konfliktu,“ uviedol vo vyhlásení úrad premiéra Anthonyho Albaneseho. Zároveň vyzval všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a chránili životy civilistov.
Nový Zéland síce prímerie privítal, no zdôraznil, že na zabezpečenie trvalého mieru je potrebné vykonať ešte značné množstvo práce. „Hoci ide o povzbudivú správu, v najbližších dňoch je potrebné urobiť ešte veľa práce,“ uviedol hovorca ministra zahraničných vecí Winstona Petersa.
Japonsko, Irak a Pakistan volajú po ďalších rokovaniach
Japonsko vyzvalo na konkrétne kroky na zmiernenie napätia vrátane zabezpečenia bezpečnej plavby v Hormuzskom prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 70 percent japonského dovozu ropy. „Najdôležitejšie je prijať konkrétne kroky na deeskaláciu situácie,“ uviedol hovorca vlády Minoru Kihara. Tokio podľa neho dúfa, že mierovú dohodu sa podarí dosiahnuť diplomaciou a čo najskôr.
Irak dohodu tiež ocenil a vyzval na „vážny a udržateľný dialóg“ medzi USA a Iránom, ktorý by riešil základné príčiny konfliktu a posilnil vzájomnú dôveru medzi oboma stranami.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v noci na stredu potvrdil, že Irán, Spojené štáty a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím vo vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov platí dvojtýždňový pokoj zbraní „všade“ vrátane Libanonu, informuje TASR. „Srdečne vítam toto múdre gesto a vyjadrujem najhlbšiu vďaku vedeniu oboch krajín (Iránu a USA) a pozývam ich delegácie do Islamabadu v piatok 10. apríla 2026, aby ďalej rokovali o konečnej dohode na urovnanie všetkých sporov,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X.
Trump podmieňuje prímerie, situácia zostáva napätá
Práve on v utorok večer navrhol dvojtýždňové prímerie a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade šéf Bieleho domu pohrozil útokmi na iránske elektrárne a ďalšiu infraštruktúru. Ultimátum malo vypršať v stredu o 02.00 h SELČ.
Súhlas s prímerím oznámili už Spojené štáty aj Irán. Trump ho však podmieňuje otvorením Hormuzského prielivu. Podľa amerického predstaviteľa armáda už pozastavila všetky ofenzívne operácie proti Iránu, naďalej však pokračuje v obranných akciách, napísal denník New York Times. Iránske útoky pritom krátko po oznámení Donalda Trumpa hlásili z viacerých krajín Perzského zálivu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu a Saudskej Arábie.
Stanica CNN informovala, že na piatkových rokovaniach medzi USA a Iránom v Islamabade by sa z amerických predstaviteľov mohli zúčastniť viceprezident J. D. Vance a vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však podľa agentúry Reuters uviedla, že USA s piatkovými rokovaniami zatiaľ nesúhlasili. „Prebiehajú diskusie o osobných rokovaniach, ale nič nie je definitívne, kým to neoznámia prezident alebo Biely dom,“ doplnila.
Izrael podporuje USA, no spochybňuje rozsah prímeria
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ráno potvrdil, že Izrael podporuje rozhodnutie Spojených štátov o dočasnom prímerí s Iránom. Podľa jeho slov sa však dohoda nevzťahuje na Libanon, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf predtým uviedol, že dvojtýždňové prímerie zahŕňa aj túto krajinu. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC a agentúry AFP.
„Izrael podporuje rozhodnutie (amerického) prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť útoky proti Iránu na dva týždne pod podmienkou, že Irán okamžite otvorí prielivy a zastaví všetky útoky na USA, Izrael a krajiny v regióne,“ uviedla kancelárie predsedu izraelskej vlády.
Podľa vyhlásenia Izrael tiež podporuje snahy USA zabezpečiť, aby Irán už nepredstavoval jadrovú, raketovú a teroristickú hrozbu pre Spojené štáty, Izrael, krajiny na Blízkom východe aj mimo neho. „Spojené štáty oznámili Izraelu, že sú odhodlané dosiahnuť tieto ciele, na ktorých sa zhodli USA, Izrael a izraelskí regionálni spojenci, v nadchádzajúcich rokovaniach,“ píše sa ďalej v oficiálnom oznámení, ktoré prišlo približne štyri hodiny po Trumpovom vyhlásení, že súhlasí s podmienečným prímerím a pozastavením útokov proti Iránu.
„Dvojtýždňové prímerie sa nevzťahuje na Libanon,“ zdôraznila kancelária izraelského premiéra. Toto tvrdenie je však v rozpore s predchádzajúcim vyhlásením pakistanského premiéra, ktorý v tomto konflikte vystupuje ako sprostredkovateľ, a podľa ktorého sa prímerie vzťahuje na všetky oblasti na Blízkom východe vrátane Libanonu.
Unesená novinárka je na slobode
Americká novinárka Shelly Kittlesonová, ktorú minulý týždeň v irackej metropole Bagdad uniesli členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh, je na slobode. Na sociálnej sieti X to oznámil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR.
„Sme radi, že táto Američanka je teraz na slobode, a robíme všetko pre to, aby mohla bezpečne opustiť Irak,“ napísal Rubio. Poďakoval sa irackým úradom, ako aj americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstvu obrany a ďalším inštitúciám USA za ich úsilie pri zabezpečení jej prepustenia.
Novinárku 31. marca násilím vtiahli do auta štyria muži v civilnom oblečení a odviezli na neznáme miesto. Kittlesonová je ocenená novinárka na voľnej nohe, ktorá spolupracuje s rôznymi medzinárodnými médiami. Spravodajský portál The New Region uviedol, že Kittlesonová bola v Iraku, aby informovala o dôsledkoch vojny USA a Izraela proti Iránu. Podľa dostupných informácií sa venovala aj témam proiránskych milícií v krajine.
Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí k najvplyvnejším frakciám v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
