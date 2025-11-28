Iný kraj, iný mrav: Minister obrany v Rumunsku rezignoval po priznaní, že si v životopise vymyslel školu

Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v piatok oznámil svoju rezignáciu po tom, čo priznal, že v životopise uviedol, že absolvoval univerzitu, ktorú v skutočnosti nenavštevoval.
Mosteanu uviedol, že nechce, aby táto kontroverzia odvádzala pozornosť Rumunska a zvyšku Európy, ktoré sú „pod útokom Ruska“.
Rumunsko čelí hybridným útokom aj dopadom dronov
Rumunsko zaznamenalo viaceré prípady dopadu dronov na svoje územie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a čelí aj hybridným útokom vrátane zasahovania do prezidentských volieb, ktoré boli následne zrušené. V utorok havaroval dron na východe krajiny pri hraniciach s Ukrajinou.
Mosteanu sa ospravedlnil za „chybu“ v životopise, ktorú označil za nepozornosť pri rýchlom zostavovaní dokumentu v roku 2016. Do funkcie ministra obrany bol vymenovaný v júni tohto roka v rámci novej proeurópskej vlády po mesiacoch politických turbulencií.
Rezort obrany dočasne preberie Miruta
Premiér Ilie Bolojan oznámil, že dočasne navrhne, aby rezort obrany prevzal minister hospodárstva a turizmu Radu Miruta, kým sa nenájde trvalé riešenie.
Nahlásiť chybu v článku