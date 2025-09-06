Internet prišiel o hviezdu: Vo veku 97 rokov zomrela žena, ktorú obdivovali aj známe celebrity

Vo veku 97 rokov zomrela Helen Van Winkle, známa po celom svete ako Baddie Winkle. Prababička, ktorá sa vďaka svojmu extravagantnému štýlu stala internetovou ikonou a módnou senzáciou, zanechala po sebe stopu plnú radosti, odvahy a nespútanosti.
O jej smrti informovala na Instagrame pravnučka. „Včera sa skončila jedna éra a hviezda vystúpila na nebo. Moja prababička Helen Ruth Elam Van Winkle si zatancovala cestu do neba. Bola radosťou, rebéliou a nehou v jednom,“ napísala. Dodala aj: „Toto nie je zbohom, ale len dovidenia, moja superstar.“ Podľa zverejneného príspevku zomrela vo štvrtok, príčina smrti nebola uvedená. Správu o jej odchode priniesol aj portál NBC News.
Rebélia a radosť v jednom
Helen Van Winkle, ktorej instagramový profil nesie odvážny slogan „Stealing yo man since 1928“ (Kradnem ti chlapa od roku 1928), sa stala symbolom radosti, odvahy a humoru vo vysokom veku. V roku 2014 sa zo dňa na deň premenila na internetovú hviezdu. Začala zverejňovať fotografie a videá v bláznivých outfitoch ako napríklad v batikovanom tričku s nápisom „Will commit sins 4 Chipotle“ („Spravím čokoľvek za Chipotle“).
Podľa magazínu Time, ktorý ju zaradil medzi „30 najvplyvnejších ľudí internetu“, sa k sociálnym sieťam dostala na popud svojej pravnučky. Práve bláznivé príspevky jej mali pomôcť vyrovnať sa so stratou manžela a syna.
Z internetovej hviezdy sa stala módna ikona
Jej extravagantný štýl zaujal nielen fanúšikov, ale aj módny svet. Postupne dostávala pozvania na významné akcie a kampane pre známe značky. V roku 2016 sa stala tvárou kozmetickej značky Urban Decay a neskôr spolupracovala aj na vlastnej kolekcii produktov s INC.redible Cosmetics.
Objavila sa aj v kampani Polaroid Originals s výstižným sloganom „Still Got It“. Nezostala však len pri modelingu. V roku 2019 vystúpila na pódiu festivalu Coachella po boku country speváčky Kacey Musgraves, s ktorou si zatancovala počas piesne „High Horse“.
Hviezda medzi celebritami
Baddie Winkle si získala srdcia mnohých známych osobností. Medzi jej fanúšikov patrili Nicole Richie, Miley Cyrus či Paris Hilton, ktorá po oznámení jej úmrtia napísala do komentárov: „Bola ikonická.“ Helen Van Winkle ukázala, že štýl, radosť zo života a rebélia nepoznajú vek. Jej odkaz bude inšpirovať milióny ľudí ešte dlhý čas.
