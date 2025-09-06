Veľký žralok napadol muža, na mieste bol mŕtvy. Viacero pláží museli uzavrieť

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Išlo o prvý smrteľný útok žraloka v Sydney od roku 2022.

Austrálska polícia oznámila, že v sobotu vo vodách pri severnej časti Sydney napadol „veľký žralok“ muža. Útok viedol k uzavretiu viacerých pláží. 

Muža vytiahli na breh pláže Long Reef Beach, ale záchranné zložky mu už nedokázali pomôcť. Polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení uviedla, že zomrel na mieste.

Foto: Profimedia

K podobnému incidentu nedošlo už niekoľko rokov

„Na severných plážach zomrel muž, ktorého pravdepodobne pohrýzol veľký žralok,“ informovala polícia. Následne sa našli dve časti surfu, ktoré odovzdali forenzným expertom na preskúmanie.

Išlo o prvý smrteľný útok žraloka v Sydney od roku 2022, keď pri Little Bay zahynul 35-ročný britský inštruktor potápania Simon Nellist. Predchádzajúci smrteľný útok sa v meste odohral v roku 1963.

