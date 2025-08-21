Internet je v slzách: Zomrel najznámejší sudca sveta. Ľudia ho milovali pre jeho ľudský prístup a humor

Vo veku 88 rokov zomrel Frank Caprio, bývalý sudca mestského súdu v americkom meste Providence (štát Rhode Island) a tvár populárnej relácie Caught in Providence (Chytený v Providance).
Jeho rodina na sociálnej sieti oznámila, že odišiel pokojne, po dlhej a náročnej liečbe rakoviny pankreasu. Približne deň pred oznámením tejto smutnej správy zverejnil Caprio dojímavé video z nemocničného lôžka, v ktorom ľudí prosil, aby sa za neho modlili.
Sudca, aký sa len tak nevidí
Caprio si získal svetovú popularitu tým, že do súdnej siene prinášal humor, empatiu a súcit. Často odpúšťal menšie dopravné priestupky a pri rozhodovaní zohľadňoval osobné príbehy ľudí. Jeho videá, v ktorých sa objavovali aj deti pomáhajúce rozhodovať o pokutách rodičov či ľudia v ťažkých životných situáciách, mali na sociálnych sieťach viac než miliardu pozretí, píše CNN.
Sám tvrdil, že spravodlivosť musí byť dostupná pre všetkých, pričom opakovane upozorňoval na nerovnosti v súdnom systéme. V jednom zo svojich vystúpení zdôraznil, že takmer 90 % nízkopríjmových Američanov čelí občianskym sporom bez právnej pomoci. Rodina ho opísala ako oddaného a milujúceho manžela, otca, starého a prastarého otca, ktorý veril v dobro v ľuďoch.
Caprio odišiel do dôchodku v roku 2023, po takmer štyroch desaťročiach služby na mestskom súde. Vyrastal v skromných pomeroch v štvrti Federal Hill a počas celej kariéry zdôrazňoval, že spravodlivosť možno vykonávať s láskavosťou, férovosťou a so súcitom.
