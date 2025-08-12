Ikonická značka už čoskoro otvorí svoju druhú slovenskú predajňu. Mieri do známeho nákupného centra

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Svetovo známy brand na Slovensku dlho absentoval, svoju prvú tuzemskú pobočku otvoril iba nedávno.

Populárna spodná bielizeň, kozmetika či nezabudnuteľné módne prehliadky s poprednými svetovými modelkami. Značku Victoria’s Secret poznajú ľudia po celom svete a v uplynulých mesiacoch započala aj slovenskú expanziu. Prvú predajňu v nákupnom centre Nivy bude už čoskoro nasledovať ďalšia.

O príchode Victoria’s Secret na Slovensko sme vás prvý raz informovali ešte počas februára, pobočka sa napokon otvorila koncom apríla. Domovom prvej predajne sa stalo nákupné centrum Nivy, v ktorom sa na otváračke zišlo množstvo ľudí vrátane viacerých populárnych osobností. Prvé reakcie verejnosti boli zmiešané – kým niektorí sa konceptu potešili, iní kritizovali údajné vysoké ceny. Na googli má v súčasnosti bratislavský obchod hodnotenie 3,5 hviezdičky z 5 možných.

Vtedy ešte nebolo jasné, či predajca má plány tuzemskú expanziu rozvíjať ďalej. Dnes už vieme, že sa tak stane. Podľa dostupných informácií bude druhá slovenská prevádzka neďaleko, konkrétne v shoppingu Aupark.

Ten pred časom prešiel rozšírením a ako sa zdá, z nastaveného tempa uberať neplánuje. Zákazníci môžu v jeho centrálnej časti, vedľa predajne Intimissimi, pozorovať typický banner zakrývajúci pripravovaný obchod. Ten nesie názov ikonickej značky a nového nájomcu už na sociálnych sieťach odhalilo aj samotné nákupné centrum.

Presný termín otvorenia zatiaľ nie je známy, s otázkami sme sa obrátili na zástupcov Auparku. V prípade zaslania stanoviska budeme článok aktualizovať.

Na trhu už niekoľko desaťročí

Značka má korene v USA a bola založená ešte v roku 1977 Royom Raymondom. V priebehu nasledujúcich rokov sa sieť obchodov rozrástla naprieč celou krajinou a už v 90. rokoch mala otvorených približne 350 predajní. Miliardové obraty a celosvetovú popularitu dozaista podporili aj notoricky známe módne prehliadky na čele s megapopulárnymi modelkami. Victoria’s Secret si tak vybudovala imidž luxusu a sexepílu, no čelila aj kritike za nereálne ideály krásy.

Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na predaj spodnej bielizne, ale tiež kozmetiky, módnych doplnkov či oblečenia. Len pre porovnanie, v Českej republike bola prvá predajňa otvorená ešte v roku 2023.

