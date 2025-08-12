Ikonická značka už čoskoro otvorí svoju druhú slovenskú predajňu. Mieri do známeho nákupného centra

Populárna spodná bielizeň, kozmetika či nezabudnuteľné módne prehliadky s poprednými svetovými modelkami. Značku Victoria’s Secret poznajú ľudia po celom svete a v uplynulých mesiacoch započala aj slovenskú expanziu. Prvú predajňu v nákupnom centre Nivy bude už čoskoro nasledovať ďalšia.
O príchode Victoria’s Secret na Slovensko sme vás prvý raz informovali ešte počas februára, pobočka sa napokon otvorila koncom apríla. Domovom prvej predajne sa stalo nákupné centrum Nivy, v ktorom sa na otváračke zišlo množstvo ľudí vrátane viacerých populárnych osobností. Prvé reakcie verejnosti boli zmiešané – kým niektorí sa konceptu potešili, iní kritizovali údajné vysoké ceny. Na googli má v súčasnosti bratislavský obchod hodnotenie 3,5 hviezdičky z 5 možných.
Vtedy ešte nebolo jasné, či predajca má plány tuzemskú expanziu rozvíjať ďalej. Dnes už vieme, že sa tak stane. Podľa dostupných informácií bude druhá slovenská prevádzka neďaleko, konkrétne v shoppingu Aupark.
Ten pred časom prešiel rozšírením a ako sa zdá, z nastaveného tempa uberať neplánuje. Zákazníci môžu v jeho centrálnej časti, vedľa predajne Intimissimi, pozorovať typický banner zakrývajúci pripravovaný obchod. Ten nesie názov ikonickej značky a nového nájomcu už na sociálnych sieťach odhalilo aj samotné nákupné centrum.
Presný termín otvorenia zatiaľ nie je známy, s otázkami sme sa obrátili na zástupcov Auparku. V prípade zaslania stanoviska budeme článok aktualizovať.
Na trhu už niekoľko desaťročí
Značka má korene v USA a bola založená ešte v roku 1977 Royom Raymondom. V priebehu nasledujúcich rokov sa sieť obchodov rozrástla naprieč celou krajinou a už v 90. rokoch mala otvorených približne 350 predajní. Miliardové obraty a celosvetovú popularitu dozaista podporili aj notoricky známe módne prehliadky na čele s megapopulárnymi modelkami. Victoria’s Secret si tak vybudovala imidž luxusu a sexepílu, no čelila aj kritike za nereálne ideály krásy.
Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na predaj spodnej bielizne, ale tiež kozmetiky, módnych doplnkov či oblečenia. Len pre porovnanie, v Českej republike bola prvá predajňa otvorená ešte v roku 2023.
