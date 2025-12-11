Ide o prvý prípad od roku 1978: Muž zomrel na následky besnoty, kontakt s nakazeným zvieraťom ale nemal

Lekári sa tento rok museli popasovať s prípadom, aký sa len ak nevidí. Muž totiž zomrel na následky besnoty, ktorou sa nakazil vskutku nezvyčajným spôsobom. Do jeho organizmu sa dostala transplantovanou obličkou.
Sú potrebné prísnejšie pravidlá
Ako informuje web Science Alert, muž v nemocnici v americkom Ohiu zomrel na následky besnoty začiatkom januára tohto roka, len niekoľko týždňov po tom, ako mu transplantovali obličku. Ihneď bolo spustené vyšetrovanie a lekári sa pokúšali zistiť, kde sa mohol pacient nakaziť. Ukázalo sa, že choroba sa preniesla na darcu prostredníctvom obličky.
Ide len štvrtý prípad prenosu besnoty prostredníctvom transplantovaných orgánov v USA od roku 1978. Podľa odborníkov je to však jasný dôkaz toho, že sú potrebné prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o darcov orgánov, ktorí mali v nedávnej minulosti kontakt so zvieratami.
Besnota je vírusový patogén, ktorý sa šíri zvyčajne prostredníctvom slín infikovaných zvierat, najčastejšie po uhryznutí alebo poškrabaní. Žiaľ, keď sa objavia príznaky ochorenia u človeka, je už zvyčajne neskoro a ochorenie je fatálne. Napriek enormnému úsiliu lekárov bolo doteraz zdokumentovaných len 50 prípadov, kedy človek besnotu prežil.
Darcu poškriabal skunk
K prenosu besnoty na človeka najčastejšie dochádza po uhryznutí psom. Ochorenie však môže na človeka preniesť akýkoľvek infikovaný cicavec. Darca, v tomto prípade muž z Idaha, bol nájdený v bezvedomí po predpokladanej zástave srdca začiatkom decembra 2024, približne päť týždňov po tom, ako ho koncom októbra poškriabal skunk. Nikto však spočiatku nepredpokladal, že mal besnotu.
Stal sa tak darcom nielen obličiek, ale aj pľúc či srdca. Približne päť týždňov po transplantácii obličky sa u pacienta z Michiganu objavili príznaky zodpovedajúce besnote. Tá sa potvrdila aj vo vzorkách odobratých telesných tekutín. Pacient však v predošlých týždňoch nemal kontakt so zvieratami. Napokon sa potvrdilo, že zdrojom nákazy je práve oblička od darcu. Pacient napokon zomrel siedmy deň po hospitalizácii.
Ďalším pacientom museli transplantát odobrať
Srdce a pľúca darcu boli použité na výcvik vo výskumnom zariadení a nepredstavovali žiadne riziko, ale ďalší pacienti dostali rohovkové transplantáty z rohoviek darcu. Lekári okamžite odstránili transplantované rohovky a podali pacientom vysokoúčinnú profylaxiu po expozícii, vakcínu podávanú pred objavením sa príznakov.
Môže trvať niekoľko týždňov, ba dokonca mesiacov, kým sa po nákaze objavia príznaky besnoty. Navyše, nie je bežnou súčasťou procedúry testovať na besnotu darované orgány. Odborníci si ale myslia, že je na mieste prijať prísnejšie opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala.
