Ide o prvý prípad od roku 1978: Muž zomrel na následky besnoty, kontakt s nakazeným zvieraťom ale nemal

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Muž si myslel, že po transplantácii obličky dostane novú šancu na život.

Lekári sa tento rok museli popasovať s prípadom, aký sa len ak nevidí. Muž totiž zomrel na následky besnoty, ktorou sa nakazil vskutku nezvyčajným spôsobom. Do jeho organizmu sa dostala transplantovanou obličkou.

Sú potrebné prísnejšie pravidlá

Ako informuje web Science Alert, muž v nemocnici v americkom Ohiu zomrel na následky besnoty začiatkom januára tohto roka, len niekoľko týždňov po tom, ako mu transplantovali obličku. Ihneď bolo spustené vyšetrovanie a lekári sa pokúšali zistiť, kde sa mohol pacient nakaziť. Ukázalo sa, že choroba sa preniesla na darcu prostredníctvom obličky.

Ide len štvrtý prípad prenosu besnoty prostredníctvom transplantovaných orgánov v USA od roku 1978. Podľa odborníkov je to však jasný dôkaz toho, že sú potrebné prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o darcov orgánov, ktorí mali v nedávnej minulosti kontakt so zvieratami.

Besnota je vírusový patogén, ktorý sa šíri zvyčajne prostredníctvom slín infikovaných zvierat, najčastejšie po uhryznutí alebo poškrabaní. Žiaľ, keď sa objavia príznaky ochorenia u človeka, je už zvyčajne neskoro a ochorenie je fatálne. Napriek enormnému úsiliu lekárov bolo doteraz zdokumentovaných len 50 prípadov, kedy človek besnotu prežil.

Ilustračná foto: Pexels

Darcu poškriabal skunk

K prenosu besnoty na človeka najčastejšie dochádza po uhryznutí psom. Ochorenie však môže na človeka preniesť akýkoľvek infikovaný cicavec. Darca, v tomto prípade muž z Idaha, bol nájdený v bezvedomí po predpokladanej zástave srdca začiatkom decembra 2024, približne päť týždňov po tom, ako ho koncom októbra poškriabal skunk. Nikto však spočiatku nepredpokladal, že mal besnotu.

Stal sa tak darcom nielen obličiek, ale aj pľúc či srdca. Približne päť týždňov po transplantácii obličky sa u pacienta z Michiganu objavili príznaky zodpovedajúce besnote. Tá sa potvrdila aj vo vzorkách odobratých telesných tekutín. Pacient však v predošlých týždňoch nemal kontakt so zvieratami. Napokon sa potvrdilo, že zdrojom nákazy je práve oblička od darcu. Pacient napokon zomrel siedmy deň po hospitalizácii.

Ilustračná foto: Pexels

Ďalším pacientom museli transplantát odobrať

Srdce a pľúca darcu boli použité na výcvik vo výskumnom zariadení a nepredstavovali žiadne riziko, ale ďalší pacienti dostali rohovkové transplantáty z rohoviek darcu. Lekári okamžite odstránili transplantované rohovky a podali pacientom vysokoúčinnú profylaxiu po expozícii, vakcínu podávanú pred objavením sa príznakov.

Môže trvať niekoľko týždňov, ba dokonca mesiacov, kým sa po nákaze objavia príznaky besnoty. Navyše, nie je bežnou súčasťou procedúry testovať na besnotu darované orgány. Odborníci si ale myslia, že je na mieste prijať prísnejšie opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vstup je prísne zakázaný: Na špeciálne územia na Marse nesmie vkročiť žiadne prieskumné zariadenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac