Hrozivý nález: V škole našli telo 50-ročného muža, už mu nedokázali pomôcť

Na jednej zo základných škôl v Humennom sa vo štvrtok 24. apríla odohrala tragická udalosť. Podvečer našla upratovačka na školských toaletách telo neznámeho muža bez známok života. Hoci na miesto okamžite dorazili záchranné zložky, na pomoc už bolo neskoro.

Muž, ktorého vek obhliadajúci lekár odhadol približne na 50 rokov, nemal pri sebe žiadne doklady totožnosti. Jeho identita tak zatiaľ zostáva neznáma. Miroslav Biľanin, ktorý vykonal prvotnú obhliadku, pre televízu JOJ uviedol: „Ani nevieme totožnosť nebohého. Smrť z neznámej príčiny. Doporučená súdno-lekárska pitva.“

Príčinu smrti odhalí pitva

Na miesto incidentu, ktoré sa nachádza v areáli školy, boli vyslaní aj policajti, ktorí celý priestor zabezpečili. Vyšetrovanie prípadu je v rukách polície, no k možnému trestnému stíhaniu sa do uzávierky nevyjadrila. Okolnosti smrti by mala objasniť nariadená pitva.

Škola, v ktorej sa tragédia odohrala, sa k udalosti nateraz nevyjadrila. Nie je známe, ako sa muž do budovy dostal a či išlo o osobu spojenú so školou. Miestni obyvatelia sú udalosťou znepokojení, no odpovede prinesú až výsledky vyšetrovania.