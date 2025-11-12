Hrôza z prvej svetovej vojny sa vrátila: Lekári ju desaťročia nevideli. Vojakov zabije skôr, než sa dostanú do nemocnice

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Plynová gangréna sa šíri ukrajinskými zákopmi, lekári hovoria o prípadoch, aké doteraz nevideli.

Ukrajinské vojenské zdravotnícke tímy zaznamenali u zranených vojakov nárast počtu prípadov gangrény spôsobovanej bakteriálnej infekciou, ktorá sa historicky spája najmä so zákopovou vojnou počas prvej svetovej vojny a v Európe medzitým takmer vymizla, napísal britský denník The Telegraph, píše TASR.

Infekcia, ktorá rýchlo ničí svalové tkanivo, sa objavila najmä v dôsledku náročných podmienok moderného zákopového boja a nasadzovania dronov – tie často znemožňujú včasnú evakuáciu zranených vojakov. Podmienky v zákopoch pritom spôsobujú, že infekcie, ktoré kedysi patrili do histórie, sa šíria alarmujúcou rýchlosťou.

„Pri zraneniach sme svedkami takých komplikácií, aké nikto zo žijúcich ľudí počas vojny nevidel,“ povedal zahraničný dobrovoľník Alex pôsobiaci v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.

Nebezpečná infekcia ničiaca tkanivo

Plynová gangréna je závažná svalová infekcia spôsobená najmä baktériou Clostridium. Pomenovaná je podľa plynových bublín, ktoré sa tvoria pod kožou. Týmto baktériám sa darí v neokysličenom, odumretom tkanive, čo spôsobuje pacientovi silnú bolesť, opuch, zmenu farby tkaniva a pocit vnútorného tlaku, keďže pod kožou sa tvoria plyny.

Bežná gangréna je zvyčajne dôsledkom slabého prekrvenia, nezahŕňa bakteriálne toxíny ani tvorbu plynu a vyvíja sa oveľa pomalšie ako plynová gangréna, objasnil The Telegraph.

Rany, oneskorená pomoc a nedostatok evakuácie

Plynová gangréna sa zvyčajne objaví po traumatických poraneniach, ako sú hlboké strelné rany alebo rany po výbušninách, a to najmä v prípadoch, ak lekárska starostlivosť mešká, čo je na Ukrajine bežné.

„Do nemocnice prichádzajú ľudia, ktorí sú zranení už niekoľko týždňov,“ povedal Alex a dodal, že títo ľudia po zranení pre nemožnosť evakuácie často zostávajú v podzemných tzv. stabilizačných bodoch a „sú udržiavaní pri živote, ako najlepšie vieme“.

Foto: SITA/AP

Tieto podzemné priestory sú často nedostatočne vybavené a nemožnosť rýchlej evakuácie vedie k zbytočným úmrtiam. „Vidíme veľa ľudí so zraneniami, ktoré je obvykle možné prežiť – teda amputácie alebo prípady vyžadujúce iba transfúziu –, avšak títo ľudia v teréne umierajú, pretože ich nedokážeme evakuovať včas,“ dodal Alex.

Komplikovaná liečba s neistým výsledkom

Liečba plynovej gangrény je zložitá a úspech nie je zaručený ani v najlepších nemocniciach. Vyžaduje chirurgické odstránenie infikovaného tkaniva a silné intravenózne antibiotiká. Bez liečby je smrtnosť takmer 100 percent, upozornila Dr. Lindsey Edwardsová z King’s College London.

Edwardsová súčasne uviedla, že podmienky na fronte často znemožňujú rýchle chirurgické zásahy či cielené podávanie antibiotík. „V terénnej nemocnici nemôžete testovať mikróby ani zisťovať odolnosť proti liekom,“ objasnila. Nárast rezistencie baktérií na antibiotiká spôsobuje, že liečba sa stáva ešte komplikovanejšou, priznal aj dobrovoľník Alex.

Paralely s prvou svetovou vojnou

Plynová gangréna je historicky spájaná s prvou svetovou vojnou v dôsledku náročných podmienok na bojisku, ťažkých zranení a obmedzenej lekárskej starostlivosti. Vojaci vtedy bojovali v blatistých zákopoch a na poliach často hnojených hnojom – v oboch prípadoch sa tam nachádzali baktérie Clostridium.

Strely či šrapnely spôsobovali vojakom hlboké rany s následným odumieraním tkaniva, čím vznikalo ideálne prostredie pre množenie baktérií. Evakuácia a chirurgický zákrok prišli často neskoro, navyše antibiotiká v tej dobe ešte neexistovali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krutý útok na bezbrannú seniorku: 87-ročná žena sa stala obeťou lúpeže, muž ju napadol a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac