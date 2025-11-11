Krutý útok na bezbrannú seniorku: 87-ročná žena sa stala obeťou lúpeže, muž ju napadol a pripravil o peniaze aj doklady

Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 55-ročného muža zo zločinu lúpeže. Obvinený 7. novembra v Prievidzi okradol 87-ročnú ženu o nákupnú tašku, v ktorej mala hotovosť i doklady. Seniorka pri lúpeži utrpela zranenia. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Obvinený sa skutku podľa policajtov dopustil vo vchode jedného z bytových domov v Prievidzi. „Pristúpil k 87-ročnej poškodenej. Po tom, ako ju oslovil s tým, že ide k niekomu na návštevu, využil jej vyšší vek a z ruky jej vytrhol nákupnú tašku. V dôsledku toho poškodená spadla na zem, pričom si zranila ruku a hlavu,“ opísali policajti.
Ukradol peniaze a tašku zahodil
Z tašky si muž podľa nich prisvojil peňaženku s hotovosťou 150 eur, osobnými dokladmi a ďalším obsahom, čím spôsobil poškodenej škodu vo výške približne 190,50 eura. „Ostatné veci odhodil a s peniazmi ušiel do neďalekého mestského parku, kde peňaženku zahodil do betónovej vodovodnej šachty,“ doplnili.
Totožnosť muža zistili policajti na základe zabezpečenia všetkých dostupných kamerových záznamov a získaných informácií od osôb spolupracujúcich s políciou. „Do 24 hodín od spáchania skutku ho vypátrali a následne ho obmedzili na osobnej slobode,“ ozrejmila polícia s tým, že obvineného po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili v cele policajného zaistenia.
Hrozí mu až 12 rokov väzenia
„Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Polícia tiež zistila, že v minulosti bol už trestne stíhaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodali policajti.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, najmä starších, aby boli pri pohybe na verejných miestach opatrní a aby pri vstupe do bytových domov neumožňovali vstup neznámym osobám a venovali im zvýšenú pozornosť.
