Naťahovanie pokračuje: O ústavných zmenách sa malo rozhodnúť dnes, no kľúčové hlasovanie sa odkladá. Poznáme nový čas

Nina Malovcová
Hlasovanie o ústave sa presúva.

Plánované štvrtkové hlasovanie o vládnej novele Ústavy SR sa nakoniec konať nebude. Predseda parlamentu Richard Raši oznámil, že poslanci budú hlasovať až v piatok 26. septembra o 11.00. Dôvodom je, že do rozpravy k tretiemu čítaniu sa prihlásilo päť opozičných poslancov.

Podľa rokovacieho poriadku môžu poslanci v treťom čítaní navrhovať už len opravy legislatívno-technických a jazykových chýb. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.

Fico hovorí, že už nie je na čo čakať

Len deň po tom, ako parlament schválil konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur, sa vládne strany pustili do ďalšieho citlivého bodu. Do ústavy chcú dostať kultúrno-etické zmeny, hoci na ne nemajú garantovanú podporu.

Premiér Robert Fico vyhlásil, že ďalšie odklady neprichádzajú do úvahy. Na túto situáciu upozornil Denník N. Ten pripomína, že na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, no koalícia ich má momentálne iba 88.

Kto stojí na strane koalície

Za návrh majú hlasovať poslanci Smeru, SNS a Hlasu s výnimkou Jána Ferenčáka. Vládne strany rátajú aj s podporou časti opozície. Očakáva sa, že sa k nim pridá deväť poslancov KDH, okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, a tiež Richard Vašečka z Kresťanskej únie. Koalícia prišla o jeden hlas v lete po smrti poslankyne Anny Záborskej. Jej náhradník Igor Dušenka z Hnutia Slovensko už oznámil, že ústavné zmeny nepodporí.

Tajné hlasovanie sa nekoná

Smer pôvodne počítal s tým, že hlasovanie by sa mohlo uskutočniť tajne. Predseda poslaneckého klubu Ján Richter tvrdil, že v takom prípade by sa našli aj opoziční poslanci ochotní novelu podporiť. Progresívne Slovensko, SaS aj Hnutie Slovensko však odmietli na tajnom hlasovaní participovať, a preto sa bude hlasovať verejne.

Kým väčšina klubu KDH plánuje hlasovať za, Hnutie Slovensko aj KDH kritizujú Progresívne Slovensko. Dôvodom je, že PS podporilo pozmeňujúci návrh Smeru, ktorý namiesto 6. januára zrušil ako deň pracovného pokoja 15. september, sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

