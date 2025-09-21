Hlavu hore, čaká nás čosi výnimočné: Jesenné noci prinesú pohľad na najbližšiu veľkú galaxiu, nepotrebujete ani ďalekohľad

Foto: NASA

Nina Malovcová
Vesmír
Jesenné noci odkryjú poklad.

Ak patríte k tým, čo radi zdvihnú zrak k hviezdam, september a október vám prinášajú nezabudnuteľné divadlo. Na tmavej oblohe sa objavuje galaxia Andromedy, náš najbližší kozmický sused, ktorého možno pozorovať aj bez ďalekohľadu. Stačí si nájsť miesto, kde vás nebude rušiť mestské svetlo, a nechať sa pohltiť pohľadom do nekonečna.

Jesenné pozorovanie síce nebýva také pohodlné ako letné večery v tričku, no chladnejšie noci dokážu odmeniť ešte väčším zážitkom. Pri pohľade na Andromedu totiž nevidíte len ďalšiu škvrnu na oblohe. Dívate sa priamo do minulosti vzdialenej milióny rokov.

Svetlo staré milióny rokov

Podľa NASA je Andromeda, známa aj ako Messier 31, špirálová galaxia podobná našej Mliečnej ceste, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti približne 2,5 milióna svetelných rokov. Svetlo, ktoré dnes dopadá na naše oči, sa vydalo na cestu v období, keď sa naši prví predkovia učili opracovávať kamene.

Každý pohľad na túto galaxiu je teda ako cesta späť v čase. Aj portál EarthSky ju opisuje ako jeden z najväčších klenotov jesennej oblohy a zároveň jednu z mála galaxií, ktoré možno vidieť voľným okom bez špeciálnej techniky, hoci na detailnejšie pozorovanie (špirála, prstence, štruktúry) už bude teleskop alebo dobrý ďalekohľad potrebný.

Najlepšie podmienky sú práve teraz

September a október patria medzi najvhodnejšie mesiace na pozorovanie Andromedy priamo nad našimi hlavami. Po západe slnka stúpa na východnom horizonte a neskôr sa dostane do polohy, kde je obloha najčistejšia.

Ako upozorňuje magazín Sky at Night Magazine, ideálne podmienky nastávajú medzi poslednou štvrťou a novom Mesiaca, keď jeho svetlo nenarúša tmavú oblohu. Práve tieto dni sú preto na pozorovanie ako stvorené.

Ako ju spoznať medzi tisíckami hviezd

Nemusíte byť skúseným astronómom, aby ste Andromedu našli. Stačí sa zamerať na známe súhvezdia Kasiopeja a Pegas, medzi ktorými sa nachádza. Na oblohe ju uvidíte ako jemnú, mliečnu škvrnu. Portál EarthSky radí, že ak si vezmete ďalekohľad, odhalí sa vám špirálová štruktúra galaxie, ktorá pripomína našu vlastnú Mliečnu cestu.

Ak sa vyberiete mimo mesta, ďalej od svetelného znečistenia, odmenou vám bude nebo, ktoré vám dovolí dotknúť sa vesmíru očami. Jesenná noc sa tak môže premeniť na zážitok, ktorý si zapamätáte na celý život.

