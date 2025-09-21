Dvaja muži vyrábali v Bratislave drogy: Našli u nich značné množstvo metamfetamínu a marihuany, hrozí im tvrdý trest

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Polícia obvinila dvoch mužov z neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.

Tí mali minimálne od apríla opakovane zadovažovať metamfetamín, ktorý následne neoprávnene prechovávali a odpredávali ďalším užívateľom na viacerých miestach Bratislavy, najmä v prvom bratislavskom okrese. 

„V zmysle príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I bola dňa 17. septembra vykonaná domová prehliadka, ako aj osobné prehliadky, vykonaním ktorých boli zaistené viaceré omamné a psychotropné látky, ako aj príslušenstvo slúžiace na balenie a distribúciu drog,“ spresnila polícia.

Hrozí im dlhé väzenie

Zaistené drogy následne zaslali na expertízne skúmanie, ktoré potvrdilo, že v prípade značného množstva zaistených drog ide o metamfetamín a marihuanu. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil.

V prípade preukázania viny hrozí 34-ročnému Karolovi K., 33-ročnému Armenovi S., občanovi Arménska trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.

