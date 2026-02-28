Hlásia úmrtie iránskeho ministra obrany aj veliteľa iránskych revolučných gárd, informuje Reuters

Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generál Mohammad Pakpúr a iránsky minister obrany Azíz Nasírzáde sú považovaní za mŕtvych po sobotňajších útokoch Izraela.
S odvolaním na dva zdroje oboznámené s izraelskými vojenskými operáciami a jeden regionálny zdroj o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Zrejme zahynuli aj Pakpúr, Nasírzáde a šéf iránskej spravodajskej služby
Portál Times of Israel (TOI) pripomína, že izraelskí predstavitelia predtým odhadli, že pri úderoch pravdepodobne zahynuli Pakpúr, Nasírzáde aj šéf iránskej spravodajskej služby.
Terčom sobotňajších útokov Izraela a USA bolo podľa TOI niekoľko najvyšších predstaviteľov iránskeho režimu a armády vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškijána.
