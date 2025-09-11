Hladný, smädný a doráňaný: Žena nechala psa trpieť bez vody a jedla, týraný kríženec našiel záchranu u policajtov

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
V obecnom byte našli psa v hrozných podmienkach, policajti s veterinármi mu museli okamžite pomôcť.

Prípad z Dolného Ohaja v okrese Nové Zámky otriasol aj skúsenými policajtmi a veterinármi. V obecnom byte našli približne ročného psa, ktorému nebola poskytovaná pravidelná strava, pitná voda ani veterinárna starostlivosť.

Ako informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, „vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat.“

Pes mal na tele viditeľné zranenia

Kontrola prebehla 8. septembra 2025. Enviropolicajti spolu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Zámky vstúpili do bytu a ostali šokovaní. Našli tam psa, ktorý bol následne okamžite odobratý svojej majiteľke.

„Policajti s veterinármi neverili v byte vlastným očiam,“ uviedla polícia. Pes bol zanedbaný, mal poranenia na tele, predovšetkým v oblasti hlavy. Tie podľa vyšetrovateľov vznikli pravdepodobne v dôsledku častého a dlhodobého používania náhubku.

Majiteľke hrozí trestné stíhanie

Orgány činné v trestnom konaní skonštatovali, že žena porušila viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a zvieraťu spôsobila dlhodobé poškodenie zdravia. Prípad je momentálne v rukách vyšetrovateľa a polícia už začala trestné stíhanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zvláštna reakcia Ruska na udalosti v Poľsku: Tamojšie médiá si zatvárajú oči, Tusk varuje pred…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac