Hladný, smädný a doráňaný: Žena nechala psa trpieť bez vody a jedla, týraný kríženec našiel záchranu u policajtov

Prípad z Dolného Ohaja v okrese Nové Zámky otriasol aj skúsenými policajtmi a veterinármi. V obecnom byte našli približne ročného psa, ktorému nebola poskytovaná pravidelná strava, pitná voda ani veterinárna starostlivosť.
Ako informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, „vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat.“
Pes mal na tele viditeľné zranenia
Kontrola prebehla 8. septembra 2025. Enviropolicajti spolu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Zámky vstúpili do bytu a ostali šokovaní. Našli tam psa, ktorý bol následne okamžite odobratý svojej majiteľke.
„Policajti s veterinármi neverili v byte vlastným očiam,“ uviedla polícia. Pes bol zanedbaný, mal poranenia na tele, predovšetkým v oblasti hlavy. Tie podľa vyšetrovateľov vznikli pravdepodobne v dôsledku častého a dlhodobého používania náhubku.
Majiteľke hrozí trestné stíhanie
Orgány činné v trestnom konaní skonštatovali, že žena porušila viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a zvieraťu spôsobila dlhodobé poškodenie zdravia. Prípad je momentálne v rukách vyšetrovateľa a polícia už začala trestné stíhanie.
