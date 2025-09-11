Zvláštna reakcia Ruska na udalosti v Poľsku: Tamojšie média si zatvárajú oči, Tusk varuje pred najväčšou hrozbou od vojny

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Poľsko hovorí o najväčšej provokácii od druhej svetovej vojny.

Zatiaľ čo Poľsko považuje narušenie vzdušného priestoru NATO dronom za najzávažnejšiu provokáciu od druhej svetovej vojny, ruské médiá záležitosť bagatelizujú a propaganda predvádza „akrobatické kúsky“, aby sa tejto téme vyhla. Ako referuje poľská rozhlasová stanica RMF FM, Kremeľ sa k záležitosti nevyjadruje a ruské médiá sa zameriavajú na iné udalosti.

Po tom, čo Poľsko informovalo o zostrelení ruských dronov vo svojom vzdušnom priestore, premiér Donald Tusk to označil za provokáciu zo strany Moskvy, ktorá podľa neho predstavuje najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť krajiny od konca druhej svetovej vojny. Ruská štátna televízia medzitým túto správu takmer úplne vynechala zo svojich hlavných spravodajských kanálov.

Ruské médiá sa zamerali na iné témy

Dokonca aj popredný ideológ Kremľa vyjadril nad tým prekvapenie. Alexander Dugin, ktorého citovala agentúra Reuters, povedal: „Je zvláštne, že o incidente v Poľsku sa v našich médiách nehovorí, alebo sa o ňom hovorí stručne a útržkovito.“

Ruská televízia Prvý kanál sa zamerala na zatknutie údajného sabotéra naverbovaného Ukrajinou, úspech ofenzívy v Donbase a protesty vo Francúzsku. Incident s dronmi nad Poľskom správy vôbec nespomenuli.

Zatiaľ čo hlavné ruské televízne kanály túto správu takmer úplne ignorovali, tlačové agentúry ako TASS a RIA Novosti informovali o incidente s dronom s oneskorením, vyhýbali sa zmienkam o pôvode bezpilotných lietadiel a namiesto toho sa zameriavali na reakciu Kremľa na poľské obvinenia. Popredné ruské médiá vrátane Kommersantu a RBK tiež poskytli sporadické správy o incidente a reakcii NATO.

Peskov odmietol komentovať, armáda poprela útok

Keď bol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov požiadaný o komentár k incidentu, uviedol: „Nechceli by sme sa k tomu nijako vyjadrovať. Nie je to naša zodpovednosť – je to výsada ministerstva obrany.“

Vo vyhlásení vydanom viac ako 13 hodín po poľskej intervencii ruské ministerstvo obrany uviedlo, že vykonalo útok na vojensko-priemyselné ciele na západe Ukrajiny s použitím zbraní dlhého doletu a dronov, ale nemalo v úmysle útočiť na ciele v Poľsku. Podľa ruského ministerstva majú drony, „ktoré údajne prekročili hranicu s Poľskom,“ dolet maximálne 700 kilometrov.

Hybridná vojna a testovanie obrany NATO

Západné spravodajské agentúry zdôrazňujú, že Rusko už roky používa taktiku „hybridnej vojny“ a testuje obranu a technológie členských štátov NATO. Prezident Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že tvrdenia o možnom ruskom útoku na členské štáty NATO sú „nezmysel“ a ich cieľom je len vykresliť Rusko ako nepriateľa.

Foto: SITA/AP

„Kremeľ zdôrazňuje, že nemá v úmysle eskalovať konflikt so Severoatlantickou alianciou. Fakty, žiaľ, naznačujú opak,“ konštatuje stanica RMF FM.

